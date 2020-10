사회적 약자 의사소통 돕는 ‘따뜻한 시각·음성 AI기술’

의사소통 돕는 음성 AI 기술·시각보조 기술·언어재활 프로그램 등 화제

[아시아경제 김희윤 기자] 사회적 약자의 의사소통을 돕는 다양한 음성 인공지능(AI) 기술이 개발돼 관심이 집중되고 있다.

24일 업계에 따르면 실시간 전화 녹음을 기록으로 남겨 청각장애인의 의사소통을 돕는 AI 전화를 비롯해 시각장애인 음성안내, 언어 재활 훈련 등 AI기술이 개발돼 다양한 소통매개 역할을 돕고있다.

들리지 않아도 기록된 통화 내용으로 따뜻한 소통을 나누는 기술

AI 전화 앱 ‘스위치(Switch)’를 개발한 아틀라스랩스는 실시간 통화 내용의 녹음과 함께 음성 데이터를 문자로 기록하고 보여주는 서비스를 지원한다. 앱을 통해 지인이 통화해 준 내용이 문자 기록으로 남아 들리지 않아도 기록된 통화 내용으로 원활한 의사소통을 가능하게 돕는다.

난청이나 청각 장애를 지닌 사람들이 일반적인 통화에 많은 어려움을 느끼는데, 스위치는 이들의 귀와 소통의 매개체가 되어주고 있다.

아틀라스랩스 측은 스위치를 이용한 한 청각장애인으로부터 “최근 멀리 떨어져 살게 된 자녀와 메신저로 많은 이야기를 주고 받기가 힘들었는데, 스위치 앱을 통해 지인이 대신 통화해 주고 그 전화 내용을 텍스트로 확인할 수 있어, 들리지는 않지만 예전과 같은 일상의 대화를 나누는 것 같아 좋았다”는 사용 후기가 있었다고 설명했다.

단순히 실용성만 고려한 AI 전화가 아닌 가족과 연인, 친구 등 소중한 사람들과의 통화 내용을 보관하고 언제든지 확인할 수 있다는 점에서, AI 전화 모바일 앱 스위치의 정식 출시에 대한 기대감이 높아지고 있다.

보이지 않아도 눈이 되어주는 음성안내 기술

AI 시각보조 앱 ‘설리번+’는 인공지능을 활용한 음성안내를 통해 시각장애인들의 일상생활을 돕는다.

스마트폰 카메라에 인식된 정보를 사용자에게 음성으로 안내해 주는 설리번+는 인식된 이미지와 주요 단어의 상관관계를 파악해 시각정보를 제공하고 이미지 캡셔닝 기술을 적용해 최적의 문장을 조합해 전달한다. 따라서 시각장애인이라도 주변 사람의 도움 없이 식당 내 음식 주문, 자녀 가정통신문 확인 등 일상생활에 필요한 정보를 쉽게 얻을 수 있다.

아울러 인식한 문자를 읽어주는 '문자인식', 촬영된 인물의 나이와 성별을 추측해 알려주는 '얼굴인식', 주변 물체와 장면을 묘사해주는 '이미지 묘사', 3가지 기능 중 가장 알맞은 촬영결과를 찾아주는 'AI모드' 등 시각적으로 불편함을 겪는 사람들을 위한 다양한 서비스를 제공하고 있다.

음성 AI로 받는 언어 재활훈련기술

의료 스타트업 네오폰스가 개발한 앱 ‘토키토키’는 음성인식 인공지능이 탑재된 언어 재활 훈련 프로그램으로 비대면 언어 치료 서비스를 제공한다.

토키토키는 AI를 활용한 자율 언어 재활 훈련을 비롯해 환자와 언어 치료사를 온라인으로 연결하는 O2O(Online to Offline) 서비스, 언택트 치료 서비스 등을 제공한다. 언어 장애를 가진 환자들이 간단하게 앱을 통해 피드백과 언어장애 치료를 지원받을 수 있도록 돕는다.

단어 또는 문장 카드를 따라 하는 간단한 말하기 연습 정도가 아닌, 언어 장애를 가진 환자들이 개선해야 할 방법과 상담 등을 제공함으로써 언어치료실을 방문하지 않고도 언제 어디서든 원하는 곳에서 치료 연습을 할 수 있다. 토키토키는 차상위계층과 다문화가정 환자에게는 무료로 제공해 공익적 가치 실현에도 앞장설 계획이다.

업계 관계자는 “인공지능이 발전해 나가면서 사람들의 일상을 직접적으로 도와주는 서비스가 늘어나고 있다”며 “그 중에서도 음성 AI 기술은 사람들의 눈과 귀와 입이 되어줄 수 있는 따뜻한 기술로 사회적 약자들의 일상의 불편함과 의사소통의 어려움이 많이 해소되면 좋겠다”고 말했다.

