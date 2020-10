속보[아시아경제 조성필 기자] 법무부가 23일 신임 서울남부지검장에 이정수 현 대검 기조부장을 내정했다. 전임 박순철 지검장이 사의를 표한 지 하루 만이다.

법무부는 이날 오후 "라임자산운용 사태 관련 사건의 독립적인 수사지휘 체계의 공백이 없도록 박순철 남부지검장의 의원면직을 수리하고 이정수 대검 기조부장을 후임 남부지검장으로 전보 발령했다"고 밝혔다.

추미애 법무부 장관은 "서울남부지검이 신임 검사장을 중심으로 흔들림 없이 법무부와 대검, 그리고 정치권으로부터 독립해 오직 국민만을 바라보고 신속 철저한 진실 규명에 전념해 달라"고 당부했다.

