尹 정계 진출 애매한 발언…"정치 생각 있다" vs "정치할 사람 아냐"

-윤석열 정계 진출 암시 발언 두고 정치권 술렁

-신동근 "尹, 정치할 생각 있어"

-주호영 "정치 가능성을 언급하면 순수성을 왜곡하는 결과 가져와" 평가 보류

[아시아경제 강나훔 기자] 야권 대선 주자 1위를 달리고 있는 윤석열 검찰총장의 정계 진출 암시 발언을 두고 정치권이 술렁이고 있다. 여권은 곧바로 윤 총장의 '정치적 중립' 의무 위반을 따지며 공세에 나선 반면, 야권에선 발언에 대한 평가를 삼가며 신중한 태도를 보이고 있다.

윤 총장은 전날 국회 법제사법위원회에서 열린 대검찰청 국정감사에서 정계 진출 의향을 묻는 의원들 질문에 "우리 사회와 국민을 위해서 어떻게 봉사할지 그런 방을 천천히 생각해보겠다"고 말했다. 윤 총장은 이어 '정치를 하겠다는 뜻이냐'고 되묻자 "그건 제가 말씀드리기 어렵다"고 밝혔다. 대권 여론조사에서 후보로 거론된다는 질문에는 "지금은 제 직무를 다하는 것만으로 다른 생각을 할 겨를이 없다"고 답했다.

윤 총장이 퇴임 후 정치 진출에 대한 답변을 긍정도, 부정도 아닌 애매한 답을 내놓자 정치권에서는 여야가 전혀 다른 반응을 보이고 있다.

여당은 윤 총장의 정계 진출을 기정 사실화하며 공세에 불을 붙이고 있다. 법사위 소속 신동근 더불어민주당 의원은 윤 총장의 해당 발언에 대해 "이분이 정치할 생각이 있구나(로 해석했다)"라고 말했다. 신 의원은 "어제 발언들은 피감기관 증인으로서 부적절하며 거의 정치인 수준, 정치인을 목표로 두고 발언한 게 아닌가"라고 반문하며 "그래서 이분이 (임기 후면) 정치할 수도 있겠다"고 해석했다.

이어 신 의원은 "황교안 대표도 봤지만 국민들은 권력기관 출신들을 별로 좋아하지 않는다. 헌신과 희생보다는 어쨌든 권력기관에 있는 자체가 거의 갑의 위치에 있었기 때문"이라고 이유를 들었다. "(정치에 입문해도 잘 안 될 것으로) 그렇게 본다"고 강조했다.

김종민 민주당 최고위원도 "윤 총장의 거친 발언과 정치적 발언이 심각한 수준에 이르고 있다"고 지적하면서 "윤 총장의 이같은 행동은 검찰이라는 조직을 끌고 정치에 뛰어드는 것, 정치 행위다. 윤 총장 개인이 공직자로서도 해서는 안 될 일이지만, 검찰 조직을 상처 내고 흔드는 일"이라고 비판했다.

여당과는 달리 야권은 속내가 복잡하기만 하다. 윤 총장의 발언을 비호할 경우 추ㆍ윤 갈등을 빚는 정부ㆍ여당을 향해 공세를 펼치는 데 부담이 될 수 있기 때문이다. 이 때문에 윤 총장의 발언을 평가하는 것을 부담스러워 하는 모습도 보인다. 주호영 국민의힘 원내대표는 이날 윤석열 검찰총장의 정계 진출 가능성을 묻는 기자들에게 "검찰총장의 (정계) 진출을 얘기하는 언론이 마뜩지 않다"고 말했다. 그는 "공직에 있고 정치와 거리를 둬야 할 정치 중립성 있는 사람"이라며 "정치 가능성을 언급하면 순수성을 왜곡하는 결과를 가지고 온다. 그런 질문은 안하는 게 좋다고 생각한다"고 말했다.

최형두 국민의힘 대변인도 윤 총장의 정치 진출 가능성에 대해 "정치할 사람은 아니"라며 "윤 총장은 정치할 사람은 아닌 것 같은데 사람들이 정치하도록 (몰아간다)"고 이같이 말했다. 그는 전날 사의를 표한 박순철 서울남부지검장을 언급하며 "지금 정치가 검사를 망치더니, 추미애 법무부 장관 사람으로 분류됐던 사람도 검사의 양심으로 옷을 벗는다"고 말하기도 했다.

홍준표 무소속 의원은 22일 페이스북에 윤 총장과 관련해 "우리를 그렇게 모질게 못살게 굴던 사람을 우파 대선 후보 운운하는 것도 아무런 배알도 없는 막장 코미디"라고 일갈했다. 하지만 23일에는 "대통령이 아직도 신임하고 있다는 것을 이유로 계속 총장을 하겠다는 것은 자가 당착"이라면서 "추 장관은 이제 그만 정계 은퇴하고, 윤 총장은 사퇴하고 당당하게 정치판으로 오라"고 훈수를 놓기도 했다.

