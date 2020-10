한·영 국제기구장 화상회의… WTO 등 국제기구 선거 협력 방안 논의

유엔 평화유지 장관회의 등 상호 관심사 논의

[아시아경제 임철영 기자] 정병하 외교부 국제기구국장이 22일 제임스 카리우키 영국 외교부 다자정책국장과 한-영 국제기구국장 화상 협의 갖고 양국 국제기구 선거 협력 등 방안에 대해 논의했다.

양측은 금번 협의를 통해 유엔 차원의 코로나19 대응 협력, 세계무역기구(WTO)·안보리 포함 국제기구 선거 협력 등 국제무대에서 양국 협력 증진 방안과 유엔 평화유지 장관회의(UN Peacekeeping Ministerial) 준비 등 상호 관심사에 대해 논의했다.

특히 한국측은 내년 제4차 유엔 평화유지 장관회의 주최를 위한 정부의 노력을 설명하고 행사 준비 과정에서 내년 장관회의 공동의장국이자, 제1차 회의 주최국인 영국측의 적극적인 협력을 당부했다.

이에 영국측은 제1차 회의 주최 경험을 토대로 내년 회의도 성공적으로 개최될 수 있도록 향후 한국측과 긴밀히 공조해 나가겠다고 밝혔다. 또한 한-영 양측은 향후 협의회를 정기적으로 개최, 주요 국제 현안 및 평화유지 분야 관련 양국간 협력을 강화해 나가자는 데 의견을 같이 했다.

