오세훈도 대선 출마 선언…"野 잠룡 5인, 원탁회의체 만들자"

[아시아경제 이지은 기자] 오세훈 전 서울시장이 야권의 대선 '킹메이커'를 자처하는 '더 좋은 세상으로'(마포포럼)에서 출마를 공식 선언했다. 자신을 포함, 안철수 국민의당 대표, 원희룡 제주지사, 유승민 전 의원, 홍준표 전 자유한국당 대표 등 야권 잠룡들이 참여하는 5인 원탁회의체를 구성하자고 제안하기도 했다.

오 전 시장은 22일 마포구 현대빌딩 마포포럼에서 "다음 선거는 좌와 우의 이념적 대립에 무관심한, 평범한 가장과 어머니들의 마음을 살 수 있느냐에 달려 있다"며 이같이 선언했다.

그는 "결국 살림살이 형편을 펴 줄 생활형 지도자(가 필요하다)"며 "중도 유권자들의 지지를 누가 더 확보하느냐의 전쟁이 될 것"이라고 진단했다.

오 전 시장은 "승리를 위해 가장 확보해야 할 브랜드는 탈 이념적 국리민복, 민생해결"이라며 "결국 중도로의 확장을 가능케 하는 자가 누구인가. 오세훈의 브랜드 이미지는 여러분이 더 잘 아실 것"이라며 경쟁력을 강조했다.

그는 시대정신을 미리 고민하고 대안을 준비하려 노력하고 있다는 점, 검증된 깨끗함과 유능함 등의 강점도 내세웠다. 부동산 등 쟁점도 선점했다고 강조했다. 오 전 시장은 "무엇보다도 부동산 문제에서 어떤 주자와도 차별화된 값진 성공의 경험을 가지고 있다"며 "누가 부동산 해법을 경험을 바탕으로 자신 있게 제시할 수 있는가"라고 반문했다.

함께 경쟁하는 입장인 야권 잠룡들에게 연대를 요청하기도 했다. 그는 "가칭 국가정상화 비상 연대(국비연)회의의 정례화를 제안안한다"며 "안철수, 오세훈, 원희룡, 유승민, 홍준표(가나다순)의 5인 원탁회의체로, 야권 대권후보자들이 정기적으로 회동해 국가적으로 중요한 사안에 대하여 정리된 입장을 밝힐 수 있기를 기대한다"고 말했다.

그는 "누가 다음 대통령이 되는가는 다음 문제"라며 "소아를 내려놓고, 정치적 이해관계를 모두 내려놓고, 일단 힘을 합하여 강력한 스크럼을 짜 보자"고 말했다.

