이번 주만 6명째 통화 "유명희 WTO 지지를" 文대통령 총력전

21일 덴마크·인도 총리와 통화

22일에도 2차례 통화할 예정

문재인 대통령은 21일 덴마크, 인도 정상과 연달아 통화를 하고 세계무역기구(WTO) 사무총장 선거 결선에 진출한 유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장에 대한 지지를 요청했다.

문 대통령은 이날 오후 3시 메테 프레데릭센 덴마크 총리와, 4시 30분에는 나렌드라 모디 인도 총리와 통화를 하고 "차기 WTO 사무총장은 국적보다는 자질, 다자주의에 대한 진정성, 정치적 영향력을 갖춘 후보여야한다"면서 "한국의 유명희 본부장이야말로 통상 분야 전문성과 현직 통상장관으로 구축한 네트워크, 정치적 리더십을 고루 갖춘 후보"라고 소개했다. 이어 유 본부장은 "선진국과 개도국 간 첨예한 이해관계를 조정하고, WTO 개혁을 성공적으로 수행할 수 있는 최적임자"라고 강조했다.

이에 양국 총리는 유명희 본부장의 최종 라운드 진출을 축하하면서, 뛰어난 역량과 WTO 개혁에 대한 비전, 그리고 통상 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 유명희 본부장의 최종 라운드 선전을 기원했다고 강민석 청와대 대변인이 이날 서면브리핑으로 전했다.

아울러 문 대통령은 프레데릭센 총리와의 통화에서 "내년 한국에서 열리는 제2차 P4G 정상회의에 제1차 P4G 개최국이자 환경 분야 모범국인 덴마크의 관심과 협력"을 요청했다. 프레데릭센 총리는 "덴마크 차원에서도 내년 P4G 정상회의가 성공적으로 개최될 수 있도록 많은 관심을 갖고 적극 지원해 나가겠다"고 답했다.

문 대통령과 모디 총리는 특별 전략적 동반자 관계인 한국과 인도가 코로나 대응은 물론 포스트 코로나 시대에도 협력적 파트너십을 더욱 강화해야한다는 데 뜻을 같이했다.

특히 모디 총리는 "모든 나라가 코로나 대응으로 분주한 상황에서도 한국은 코로나에 성공적으로 대응하고 있다"고 평가하면서 문 대통령과 한국 국민에게 축하메시지를 전했다.

인도는 WTO 아시아개도국 그룹(몽골, 인도네시아, 필리핀 등 31개국)과 남아시아지역협력연합(방글라데시, 파키스탄 등 8개국)의 주요 회원국이다. 강 대변인은 "아시아 개도국 및 남아시아 국가 내 유명희 후보에 대한 지지 여론이 확대될 것으로 기대한다"고 했다.

한편 문 대통령은 이번 주에만 사흘 동안 여섯 명의 정상과 통화를 했고 22일에도 두 차례 통화를 할 예정이다. 문 대통령은 WTO 사무총상 선거에 대한 정부 차원의 총력전을 지시했고, 문 대통령도 정상외교를 통해 선거전을 직접 지원하고 있다.

강경화 외교부 장관도 앞서 20일 덴마크, 폴란드, 오스트리아 3개국 외교장관과 통화하고 유 본부장에 대한 지지를 요청했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr