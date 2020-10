[아시아경제 김흥순 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브는 오리지널 예능 '시간을 사는 사람들-어바웃 타임' 게스트로 유노윤호, 이상화, 김미경에 이어 프로게이머 페이커와 방송인 송해를 추가했다고 밝혔다.

국민 MC 강호동, 개그맨 이수근, 가수 신동이 진행하는 어바웃 타임은 각 분야 최정상 특급 게스트들의 시간을 경매하는 웨이브 오리지널 예능이다.

특별한 사연과 인연을 가진 입찰자를 대거 모집한 뒤 현장에서 게스트의 시간을 경매에 부치고 최종 낙찰자는 게스트와 총 100분의 시간을 보낼 기회를 갖는 포맷이다. 총 2부작 5회로 구성해 오는 12월 매주 2회씩 웨이브에서 독점 방영한다.

자세한 내용은 웨이브 또는 어바웃 타임 공식 모집 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

