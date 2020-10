[아시아경제 최신혜 기자] 오뚜기가 어묵을 사용한 만두피가 특징인 ‘X.O. 어묵만두’ 2종을 출시했다고 21일 밝혔다.

‘X.O. 어묵만두 고기’는 엄선된 100% 국산 돼지고기로 속을 꽉 채워 더욱 믿을 수 있는 제품이다. 찜기를 이용해 촉촉한 만두로 즐길 수도 있고, 전자레인지 조리만으로 간편하게 즐길 수 있어 편리하다.

‘X.O. 어묵만두 김치’는 어묵으로 감싼 피에 100% 국산 돼지고기와 칼칼한 김치로 속을 채운 어묵만두다. 어육을 이용한 탱글탱글한 식감과 국산 김치를 사용해 더욱 맛있는 김치로 맛을 낸 것이 특징이다.

X.O. 어묵만두 2종은 탱글탱글한 만두의 식감이 특징으로, 이마트 냉동가공 정원태 바이어와의 협업을 통해 개발했다. 찜기나 전자레인지 조리로 즐기거나 추운 겨울철 어묵탕 등 국물요리로도 활용이 가능하다.

