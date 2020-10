쉐이크쉑, ‘갤러리아 타임월드’에 대전 1호점 연다

[아시아경제 최신혜 기자] SPC그룹은 쉐이크쉑 대전 1호점을 다음달 개점한다고 21일 밝혔다.

쉐이크쉑 대전 1호점은 ‘부산 서면점’과 ‘대구 동성로점’에 이어 세 번째 비수도권 매장으로, 대전의 중심지인 ‘갤러리아 타임월드’에 위치한다.

‘쉐이크쉑 갤러리아 타임월드점’ 호딩 아트(공사장 주위의 임시 가림막에 그리는 작품)는 그래피티 아티스트 ‘정크하우스’와 협업해 대전의 커뮤니티 허브로 자리잡을 쉐이크쉑과 이를 즐기는 사람들의 모습을 생동감 있는 컬러의 그래피티로 표현했다. 쉐이크쉑은 각 매장의 지역적 특성을 반영한 호딩 아트를 통해 지역 커뮤니티와 소통해왔으며 고객들이 참여 가능한 독특한 공공 문화 예술 작품을 만들어왔다.

쉐이크쉑은 갤러리아 타임월드점 오픈 사전 이벤트를 오는 23일부터 다음달 9일까지 진행한다. 호딩 아트 앞에서 찍은 사진과 해시태그를 함께 개인 인스타그램에 올리면 180명을 추첨해 오픈 전 행사인 ‘커뮤니티 데이’에서 쉐이크쉑 메뉴를 마음껏 즐길 수 있는 기회를 제공한다. 자세한 내용은 해피포인트 애플리케이션과 쉐이크쉑 인스타그램을 통해서 확인할 수 있다.

커뮤니티 데이에서 자율적으로 모은 기부금은 결식아동과 독거노인 등 저소득 취약계층을 지원하는 대전광역푸드뱅크에 전액 기부된다. 또한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 고생하는 의료진에게 쉑버거 등을 전달하는 등 지역사회와 상생하는 쉐이크쉑의 브랜드 미션인 ‘스탠드 포 썸씽 굿(세상에 필요한 사려 깊은 가치)’ 실천을 위한 다양한 활동을 펼칠 예정이다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr