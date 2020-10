신한은행, 비대면 신탁 신규 서비스 시행

은행 방문 없이 신한 쏠(SOL) 앱 통해 ELT·ETF 신규 가능

26종 신탁 상품을 창구 대비 저렴한 보수로 가입

[아시아경제 조강욱 기자] 신한은행은 영상통화를 활용한 비대면 신탁 신규 서비스를 시행한다고 20일 밝혔다.

이 서비스를 통해 19세 이상 국민인 거주자 고객은 모바일 뱅킹 신한 쏠(SOL) 앱을 통해 간편하게 가입할 수 있으며 이 과정에서 투자성향분석 및 상품 설명자료를 확인한 후 영상통화 기능을 이용해 한 번 더 상품 설명을 받고 가입할 수 있다.

가입 가능한 상품은 주가연계신탁(ELT)과 인덱스 및 2차전지·바이오·헬스케어 등의 상장지수펀드(ETF) 26종 상품이며, 가입 가능 시간은 평일 오전 9시부터 오후 4시30분까지이다.

특히 이 서비스로 신탁 상품 신규를 할 경우엔 영업점 창구에서 신규하는 상품의 보수에 비해 0.2%포인트 낮은 신탁보수를 적용 받아 수수료 비용까지 절감할 수 있게 된다.

신한은행 관계자는 "영업점 방문이 어려운 고객에게 신탁 상품에 대한 접근성을 높이고 영상 상담을 통해 상품에 대한 정확한 설명을 제공하는 프로세스를 확립해 금융소비자 보호에 최선을 다하도록 하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr