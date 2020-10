국내 '유니콘' 지금까지 20개…업계에선 "시스템 갖춰야"

유니콘기업 수, 창업·벤처 생태계 나타내는 중요 지표…정확한 현황 파악 필요

[아시아경제 김철현 기자] 국내에서 기업가치 1조원을 돌파한 이력이 있는, 이른바 '유니콘'의 기준에 부합한 기업이 20개였던 것으로 파악됐다. 기존에 미국의 글로벌 IT 미디어 매체인 씨비인사이트(CB인사이트)의 국내 유니콘기업 수를 활용했지만 여기서 누락된 기업들이 많았던 셈이다. 업계에서는 국내의 유니콘 현황을 제대로 파악할 수 있는 시스템 마련이 필요하다고 강조했다.

20일 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 국내 벤처투자와 언론 등 파악 가능한 방법으로 실제 기업가치가 1조원이 넘은 이력이 있는 기업의 현황을 조사해 발표했다. 여기에는 총 20개의 기업이 명단에 올랐다. 지금까지 CB인사이트에는 12개의 국내 기업이 유니콘으로 등재됐고 이 중 우아한형제들은 합병 발표 후, CJ게임즈는 합병 후 제외된 바 있다. 여기에 더해 기업가치가 1조원이 넘은 이력이 있는 기업이 추가로 파악된 셈이다.

예를 들어 CB인사이트에 등재되지는 않았으나 크런치베이스에는 티몬이 유니콘 기업으로 등재돼 있으며 비공개를 희망하는 2개사는 국내 벤처투자를 통해 기업가치가 1조원이 넘은 것으로 평가됐다. 최근 상장한 카카오게임즈를 비롯해 잇츠한불, 더블유게임즈, 펄어비스 등은 상장 전 국내 벤처투자를 통해 기업가치가 1조원이 넘었던 것으로 파악됐다. 최근 약 600억원 투자 유치에 성공한 쏘카도 이번에 기업가치 1조원 이상을 평가받아 새롭게 유니콘 기업으로 확인됐다.

중기부는 이번 조사에 대해 쏘카가 투자자로부터 유니콘 기업의 가치를 인정받은 것을 계기로 국내 창업·벤처 생태계의 현주소를 정확히 파악할 필요성이 제기됐다고 설명했다. 미국 벤처캐피털(VC) '에일린 리'가 2013년 최초로 사용한 유니콘 기업 개념은 '혁신적 비즈니스 모델로 10억 달러 이상의 기업가치를 달성한 비상장기업'을 의미하며 최근 미국·중국·영국 등 주요 국가에서 유니콘 기업이 꾸준히 탄생하면서 그 현황이 창업·벤처 생태계를 나타내는 중요 지표로 인식되고 있다. 국내에서도 그간 창업·벤처 생태계의 성과를 신설법인 수, 창업기업 생존율, 벤처투자금액 등으로만 발표하다가 현 정부 들어 CB인사이트의 국내 유니콘기업 수를 활용하기 시작했다. 하지만 유니콘 기업의 국가별 현황은 CB인사이트뿐 아니라 다른 글로벌 IT 매체인 크런치베이스 등도 발표를 하고 있는데 각 매체별로 결과는 상이하다. 특정 매체만을 인용하는 방식으로는 유니콘 기업 현황을 정확히 파악하기 어렵다는 지적이 나온 이유다.

중기부는 투자유치를 통해 기업가치 1조원이 넘었지만 CB인사이트에 등재되지 않아 누락되거나, 마지막 투자시점 기준으로 기업가치를 산정하기 때문에 기업가치 변동을 반영하지 못하는 경우, 기업이 등재를 희망하지 않는 경우에는 유니콘 현황 파악이 어렵고 등재 이후 상장(IPO)이나 인수합병(M&A) 등의 이유로 제외된 경우에도 알 수 있어야 한다는 등 지적들이 있었다고 설명했다. 박용순 중기부 벤처혁신정책관은 "국내 유니콘기업 현황은 우리나라 창업·벤처 생태계의 스케일업 현주소를 파악할 수 있는 중요 지표로 기업가치 1조원 이상이라는 객관적 기준에 따른 국내 유니콘기업의 현황을 정확하게 파악하는 것이 중요하다"고 했다.

스타트업 업계에서도 해외 매체를 인용하는 방식은 누락이 많아 국내 현황을 정확히 파악할 필요성을 제기해왔다. 다만 유니콘 숫자를 파악하는 것보다 투자 동향에 대해 기업들이 정부에 리포트를 할 수 있는 시스템을 갖춰야 한다고 강조했다. 정미나 코리아스타트업포럼 정책실장은 "정부가 투자자나 여러 소스들을 잘 활용해서 실제 투자액에 대한 현황 파악이 돼야 한다"며 "예를 들면 투자 유치를 하면 어느 정도 기업가치에 이 정도 투자를 받았다는 것을 중기부에는 리포트할 수 있는 유인책을 만드는 등 시스템이 구축되는 과정으로 가야 한다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr