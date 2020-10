전문직 사업소득 1위는 의사…변호사의 2배 수준

[아시아경제 이광호 기자]의사와 한의사 등 의료업 개인사업자가 벌어들인 사업소득 신고액이 2018년 기준으로 2억원이 넘는 것으로 나타났다.

20일 국세청이 국회 기획재정위원회에 제출한 '전문직 사업자의 업종별 종합소득신고' 자료에 따르면 의료업의 2018년 귀속분 신고 인원은 7만2715명, 신고한 사업소득금액은 총 16조4639억원으로 집계됐다.

이를 1인당 사업소득금액으로 환산하면 연간 2억2640만원꼴로, 변호사, 변리사, 회계사, 세무사, 관세사 등 전문직 가운데 부동의 1위다.

의료업 다음으로 1인당 사업소득이 많은 직종은 변호사로 같은 해 평균 신고금액은 1억1580만원으로 나타났다.

종합소득 신고로 산출된 회계사와 변리사의 1인당 평균 사업소득금액은 각각 9830만원과 7920만원이다.

2015∼2018년 귀속분을 기준으로 2016년을 제외하고는 의료업, 변호사, 회계사, 변리사의 순서로 1인당 사업소득이 많았다. 2016년에는 변리사의 사업소득이 회계사를 앞섰다.

종합소득의 사업소득금액은 매출에 해당하는 사업수입금액에서 필요경비를 차감한 금액이다.

예를 들어 의료업 사업자가 신고한 종합소득 중 사업수입금액은 1인당 8억원 수준이다.

전문직 개인사업자는 개인적으로 사용한 물품과 서비스를 경비로 처리하는 관행도 남아 있어 체감 사업소득은 신고로 파악되는 금액보다 높은 편으로 알려졌다.

국세청 관계자는 "업종에 따라 인력 고용에 차이가 있으며, 종합소득 미신고자도 있기 때문에 전문직 사업소득을 신고만으로 정확하게 가늠하는 데에는 한계가 있다"고 설명했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr