KT-헬스허브, 의료영상분석 플랫폼 공동 사업 추진

의료영상 판독·의료정보 솔루션 기업 헬스허브와 MOU 체결

[아시아경제 한진주 기자] KT가 클라우드와 인공지능(AI)을 활용해 의료영상 분석과 원격 판독 서비스를 개발한다.

16일 KT는 의료영상 판독·의료정보 솔루션 전문기업인 헬스허브와 원격판독 서비스·AI 의료영상분석 솔루션 개발 및 공동사업화를 위한 업무협약을 체결했다.

헬스허브는 국내 영상의학 원격판독 시장의 약 60%를 점유하고 있는 선두 업체다. AI 기술을 접목한 의료영상 저장장치 소프트웨어와 플랫폼을 서비스하고 있다. 국내 1200여 개의 의료기관과 협력해 연간 약 300만 건의 의료영상을 판독한다. 의료영상을 다른 장소에 있는 영상의학과 전문의에게 판독·제공해주는 원격판독플랫폼 '에이치 텔레라드(HTelerad)’, AI기반 골 연령 측정 시스템인 ‘본에이지 AI’ 등 다양한 의료 솔루션 기반으로 사업을 전개하고 있다.

양사는 KT의 클라우드, AI, 5G 등 ICT플랫폼 역량과 헬스허브의 원격판독·의료 AI솔루션 역량을 결합한 디지털 헬스케어 사업을 추진한다. KT는 헬스허브와 함께 클라우드, AI 기반의 의료영상 플랫폼을 개발해 의료영상을 정확하고 빠르게 원격진단 할 수 있도록 협력한다. KT 클라우드로 의료영상 플랫폼을 안전하고 빠르게 제공하고, AI를 결합한 의료영상 서비스를 공동 개발해 국내외 공동 사업개발을 추진할 예정이다.

이용규 KT AI/DX 융합사업부문 상무는 “헬스허브와 함께 의료영상 플랫폼, 의료영상 인공지능 솔루션 개발을 추진할 계획”이라며 “앞으로 의료정보, 라이프로그, 유전정보를 연계한 고객 맞춤형 디지털 헬스케어 서비스를 선보여 국민 건강 증진에 기여하겠다”고 말했다.

이병일 헬스허브 대표는 “이번 KT와의 협력으로 KT 클라우드 플랫폼을 통해 원격판독 서비스의 더욱 안정적인 운영을 기대한다”며 “향후 다양한 의료영상 솔루션을 KT와 협력하여 시장에 선보이겠다”고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr