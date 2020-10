시너지이노베이션, 코로나19 검체 채취키트 58억원 규모 해외 공급계약 체결

[아시아경제 장효원 기자] 시너지이노베이션 시너지이노베이션 048870 | 코스닥 증권정보 현재가 4,135 전일대비 195 등락률 -4.50% 거래량 3,041,605 전일가 4,330 2020.10.16 13:46 장중(20분지연) 관련기사 시너지이노베이션, 커뮤니티 활발... 주가 0.63%.시너지이노베이션, 커뮤니티 활발... 주가 -3.14%.【화제의테마】 내일 (22일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選 close 이 국내 유통업체를 통해 북미지역에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검체 채취키트를 공급하는 계약을 체결했다. 계약금액은 57억5000만원으로 시너지이노베이션의 지난해 별도 재무제표 기준 매출액의 50%를 넘어서는 규모의 계약이다.

회사는 미국FDA 품목허가 승인과 유럽CE 인증으로 품질에 대한 글로벌 신뢰를 확보한 점이 해외 수요 증가의 원인이라고 평가했다. 안정적으로 물량을 공급하기 위해 생산설비를 추가 증설하는 등 해외 수요증가에 적극 대응하는 상황이다.

회사 관계자는 “전세계적으로 코로나19 팬데믹(Pandemic) 현상이 지속되고 있는 만큼 검체 채취키트에 대한 수요가 꾸준히 이어질 것으로 보이며, 현재 북미지역 외 아시아, 아프리카 및 유럽 등에 추가 판매를 위한 세부사항을 협의중”이라며 “최근 자동화 설비를 비롯한 생산시설 확충을 완료했으며, 추가 공급계약 및 해외에서의 수요 증가에 대비한 설비 증설을 검토하고 있다”고 밝혔다.

한편 시너지이노베이션은 국내 최대규모인 월 400만개의 검체 채취키트 GMP 생산시설을 보유하고 있으며, 국내 진단키트 제조업체들과 공동판매 등을 위한 협의가 진행 중인 것으로 전해졌다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr