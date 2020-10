장성군, 4년 연속 ‘SNS 평가 최우수기관’ 선정

제10회 대한민국SNS대상 기초단체 부문 수상

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군이 제10회 대한민국SNS대상 기초단체 부문에서 최우수기관에 선정됐다.

장성군은 지난 2016년부터 네이버 블로그와 페이스북, 인스타그램, 카카오스토리 등 여러 SNS채널을 운영해, 2017년 첫 수상 이래 4년 연속 최우수기관에 선정되는 쾌거를 거뒀다.

군은 다양하고 흥미로운 콘텐츠로 군민을 비롯한 다수의 SNS이용자들과 소통하고 있다. 특히 정책, 관광, 맛집, 농특산물 등을 알기 쉽게 전달하는 데 큰 역할을 했다. 또 황룡강 노란꽃잔치 등 축제기간에는 각종 이벤트를 진행해 홍보 효과를 높였다.

올해는 코로나19와 수해 등 재난상황에서 빠르고 정확한 정보 전달로, 군민의 불안감을 낮추는 데 기여했다.

유두석 장성군수는 “코로나 사태로 인해 온라인 비대면 활동의 비중이 높아지고 있다”면서 “앞으로도 활발한 SNS 운영을 통해 효과적인 홍보활동을 펼칠 방침”이라고 말했다.

