BNK경남은행, 고객소통 위해 ‘스타벅스 커피’ 쏜다

‘SNS 참여 이벤트’ 진행 … 페이스북, 인스타그램 등 댓글 남기면 선물

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] BNK경남은행은 고객과의 소통 강화를 위해 각양각색의 ‘SNS 참여 이벤트’를 진행한다.

BNK경남은행은 페이스북과 인스타그램 등을 공식 운영하고 있으며, 해당 계정에 다양한 주제로 누구나 참여 가능하다.

매주 월요일 페이스북과 인스타그램에 ‘월요일을 힘차게 보내자’는 메시지를 댓글로 남기면 각 3명 총 6명을 추첨해 스타벅스 커피 교환권을 증정하고 있다.

18일까지 페이스북 등에 가족을 주제로 BNK 삼행시를 짓고 댓글을 남기면 각 3명 총 6명을 선정해 캠핑용 ‘무드등’을 선물한다.

BNK경남은행은 공식 페이스북과 인스타그램에 SNS 참여 이벤트와 별도로 ‘경남이의 짠내테크’와 ‘NC찐팬경남이’ 등 콘텐츠를 정기적으로 등재해 다양한 정보를 제공하고 있다.

경남이의 짠내테크는 ▲재테크 정보 ▲제로페이 이용 꿀팁 ▲골드바 안내 등 금융 정보가 상시 업데이트되고 있다. 또한 NC찐팬경남이는 ▲NC가 인기 있는 이유 ▲NC 마스코트 소개 ▲주요 선수 소개 등 지역 연고 프로야구단인 NC다이노스의 정보를 제공하고 있다.

BNK경남은행 디지털전략부 관계자는 “언택트 시대를 맞아 고객 그리고 지역민들과 활발하게 소통하고자 SNS 참여 이벤트를 진행하고 있다”며 “많은 고객들이 BNK경남은행 페이스북과 인스타그램을 찾아 유익한 정보도 얻고 경품 당첨의 행운도 누리기를 바란다”고 말했다.

