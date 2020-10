[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 동신대학교는 재학생들의 취업 진로 설계를 돕기 위해 온라인 비교과 특강 ‘진로부터 취업까지’를 운영한다고 15일 밝혔다.

비교과 특강은 코로나19 여파로 인해 온라인 강의 콘텐츠를 활용하거나 실시간 인터넷 비대면 강의로 진행하고 있다.

지난 3일과 8일에는 재학생 130명에게 화상회의 플랫폼 ‘ZOOM’을 이용, ‘취업 시 요구되는 자격분석을 활용한 진로목표 설정’을 주제로 맞춤형 전문가 특강을 진행했다.

또 진로선택의 중요성, 효과적인 대학생활법을 동영상으로 제작, 대학교 학습관리시스템(LMS)에 올려, 내달 6일까지 재학생들이 볼 수 있도록 했다.

오성록 동신대 대학일자리센터장은 “코로나19 상황을 감안해 서류 작성을 위한 팁, AI 면접 프로그램 등을 온라인 특강으로 진행하며 학생들의 취업 역량을 강화 시킬 것”이라고 말했다.

