[클릭 e종목]“이지바이오, 첨가제 수요 증가… 내년도 실적 성장 지속”

[아시아경제 구은모 기자] 이지바이오에 대해 호재가 다양한 만큼 내년에도 실적 성장이 이어질 것이라는 분석이 나온다.

신한금융투자는 이지바이오의 3분기 매출액이 지난해 같은 기간보다 6.4% 증가한 351억원, 영업이익은 17.3% 늘어난 70억원을 기록할 것으로 추정했다.

홍세종 신한금융투자 연구원은 15일 보고서에서 “자돈사료와 첨가제가 모두 좋다”며 “자돈사료 매출액은 8.3% 증가한 204억원이 기대되고, 외형 확대 덕분에 이익률도 더욱 상승할 것”이라고 전망했다. 아울러 “국내에서의 점유율은 제품 경쟁력을 앞세워 지속적으로 상승하고 있어 성장 동력인 첨가제 매출액은 3.9% 증가한 147억원이 예상된다”며 “코로나19와 ASF(아프리카돼지열병) 여파로 해외 사료 시장이 10~20% 위축됐지만 상당히 선방했다”고 분석했다.

내년 연결 기준 매출액은 올해보다 20.8% 성장한 1483억원, 영업이익은 24.4% 늘어난 290억원으로 추정했다. 호재가 다양하다는 평가다. 홍 연구원은 “먼저 올해 170~180억원으로 추정되는 첨가제 해외 매출액이 300억원까지 증가할 것”이라며 “항생제 사용이 금지되면서 첨가제 수요는 빠른 상승세를 보이고 있는 만큼 연내 중국에서 6개의 제품 승인이 완료될 가능성이 높다”고 전망했다.

자돈사료는 캐시카우 이상의 역할이 기대된다는 평가다. 홍 연구원은 “국내 사료시장은 연평균 2% 내외 성장하지만 자돈사료 성장률은 이보다 더 높다”며 “제품 경쟁력을 앞세워 점유율도 상승세를 보이고 있어 2021년 자돈사료 매출액은 14.9% 증가한 791억원이 기대된다”고 했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr