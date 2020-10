'조국흑서' 서민 "文 지지자 압력으로 이달 잡힌 강연 취소돼"

[아시아경제 김연주 기자] 이른바 '조국흑서' 공동저자인 서민 단국대 교수가 14일 문재인 대통령 지지자들의 압력으로 예정됐던 강연이 취소됐다고 주장했다.

서 교수는 이날 자신의 페이스북에 '대깨문의 힘'이라는 제목의 글을 올려 "친절한 어느 분이 제보해주셨는데 충남 서산에 사는 대깨문께서 이달 잡혀 있던 강의를 압력을 넣어서 취소했다"며 "고민이 해결돼 기분은 좋았지만, 이 나라는 '대깨문'(문재인 대통령 강성 지지층) 의 나라라는 것을 확인했다"고 밝혔다.

그는 "이달 20일과 27일 저녁 7시부터 충남에 있는 서산시립도서관에서 인문학 강의가 있었다"며 "한 가지 고민은 21일 오전 7시 반 진주서 강의가 있다는 것"이라고 설명했다.

그러면서 "장거리 운전을 꺼리는 편이지만 강의가 끝난 밤 9시 서산서 진주까지 갈 대중교통편은 존재하지 않았다. 40만 원을 내고 택시를 탈지 (직접) 운전할지 고민했다"고 했다.

이어 "이 고민은 대깨문들에 의해 해결됐다. 오늘 관장님이 그 강의를 취소해야겠다고 알려오셨다"며 "관장님은 미안하다고 했지만 난 그 이유를 알고 있었다"고 덧붙였다.

서 교수는 글과 함께 제보 내용이 담긴 문자메시지 캡처본을 올렸다.

해당 사진에는 한 누리꾼이 서 교수를 겨냥해 "기생충 서민아. 내 고향 서산에서 네 강연이 취소됐지? 그거 내가 압력했다. 내가 대깨문이거든"이라며 "강연하려면 네 소속 국민의힘에서 하라"고 말한 내용이 담겼다.

