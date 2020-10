[아시아경제 김유리 기자] 유로존(유로화 사용 19개국) 8월 산업생산(건설 제외)이 전월대비 0.7% 상승했다.

14일 유럽연합(EU) 통계청에 따르면 유로존 8월 산업생산은 전월대비 0.7% 상승했다. 예상치 0.8%는 소폭 하회한 수치다. 전달엔 4.1% 상승한 바 있다.

전년 동기 대비로는 7.2% 하락했다. 예상치(-7.0%) 대비 하락폭이 컸다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파 등이 작용한 것으로 보인다. 전달 역시 지난해 같은 기간 대비 7.7% 하락한 바 있다.

