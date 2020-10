"日정부, 코로나 대응 3차 추경 추진…투자·고용 창출 목표"

[아시아경제 정현진 기자] 일본 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 3차 추가경정 예산을 편성하기로 방침을 굳혔다고 14일 요미우리신문이 보도했다.

요미우리는 이날 복수의 일본 정부와 여당 소식통을 인용해 정부가 소비 촉진과 고용 창출을 유도할 수 있는 경기대책을 중심으로 추경 예산을 편성할 것으로 보인다고 전했다. 규모는 추후 경제 상황을 고려해 결정할 것으로 보인다.

일본 정부는 예비비로 코로나19에 우선 대응하면서 3차 추경 예산으로 경기 부양에 아설 것으로 전망된다. 스가 요시히데 일본 총리는 취임 당시 코로나19 감염 확산 방지와 경기 부양의 양립을 목표로 한다고 강조했다.

3차 추경 예산에는 디지털 사회 구축을 목표로 한 투자와 신규 고용 창출을 목표로 한 자금 지원 내용이 담긴다. 또 의료용품 공급망을 새로 구축하고 저출산에 대응해 불임 치료비 지원제도를 확대하며 '고투 트래블(Go To Travel)' 등 관광 산업을 지원하는 대책도 반영한다.

이와 함께 일본 정부는 자민당의 요청 등을 고려해 내년 1월에 종료 예정인 고투 트래블 정책 기간을 연장하는 방안도 검토 중이다. 일본 정부는 올해 12월 중에 3차 추경 예산안을 정식으로 결정해 내년 1월에 소집될 정기 국회에 제출할 것으로 보인다. 회계연도는 4월부터 다음해 3월까지다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr