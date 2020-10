조현 유엔대사 "비핵화없이 종전선언 추진되는 것 아니다"

조현 유엔대사 외통위 국감

"항구적 평화와 완전한 비핵화, 양보할 수 없는 목표"

[아시아경제 나주석 기자] 조현 주유엔 대사는 13일(현지시간) 문재인 대통령의 유엔 총회 연설과 관련해 "종전선언 자체가 비핵화의 해결 없이 추진하는 것은 아니라고 생각한다"고 말했다.

조 대사는 이날 국회 외교통일위원회의 화상 국정감사에서 비핵화 해결 없이 종전선언을 추진할 경우 국제사회가 지지할 것인지를 묻는 박진 국민의당 의원의 질의에 이같이 답했다.

조 대사는 "우리 정부 기본 입장은 한반도의 항구적 평화와 완전한 비핵화로, 이는 절대 양보할 수 없는 두 가지 목표로 생각하고 있다"면서 "어느 하나를 성취하기 위해 어느 하나를 희생할 수 없다는 게 정부 입장이라고 생각한다"고 밝혔다.

문 대통령의 유엔 연설에 대한 각국 반응에 대해서는 "연설 후 저와 절친한 몇몇 대사들이 바로 문자메시지를 통해 '매우 훌륭한 연설이었고 한반도 평화정착을 위한 대통령의 노력에 대해 경하한다'고 한 일도 있다"고 소개했다.

유엔 북한인권 결의안에 대한 공동제안국에 빠졌다는 지적과 관련해서는 "(표결과 관련해) 계속해서 찬성하고 있다"면서 "결국은 컨센서스 한다는 것이기 때문에 큰 차이가 없다"고 말했다.

북한군의 서해 공무원 총격 살해 사건에 관한 적극적인 국제사회 대응을 주문하는 지적도 이어졌다. 이에 대해 조 대사는 "유엔 총회 일반토의 기조 발언에서도 이 이야기를 했으며, 북한에 이 사건 진상 규명을 위한 조사와 통신선 복구 노력을 강력하게 촉구했다"면서 "모든 유엔 회원국을 대상으로 한 것이기 때문에 이보다 더 강력할 수는 없다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr