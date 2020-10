대구 비슬산군립공원·사문진주막촌, 문체부 '열린관광지'로 선정

문체부 54곳 새로 선정…광역지자체로서는 유일하게 관광지 2곳 뽑혀

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구 '비슬산 군립공원'과 '사문진 주막촌'이 문화체육관광부 주관 '2021년 열린 관광지 조성 공모사업'에 선정됐다. 광역지자체로서는 유일하게 관광지 2곳이 한꺼번에 선정됐다는 점에서 대구시는 '쾌거'로 받아들이고 있다.

14일 대구시에 따르면 전국관광지 20개소를 '열린 관광지'로 선정하는 문체부의 이번 사업에는 전국 17개 지방자치단체에서 54개 관광지점을 신청했다. 1차 서류 심사와 2차 현장 심사를 거쳐 최종적으로 8개 지자체, 20개소 관광지가 최종 선정됐다.

'열린 관광지 조성 사업'은 장애인, 고령자, 영·유아 동반가족 등 이동 취약계층이 편리하고 안전하게 여행할 수 있도록 기존 관광지를 개·보수하고 모두가 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠를 개발하는 프로젝트다.

선정된 지자체는 '열린 관광지' 전문가들의 맞춤형 컨설팅을 거쳐 세부 개선 계획을 확정한 후 열린 관광지의 경사로, 장애인용 화장실, 휠체어 대여소 등 개·보수 관련 설계 및 시공을 내년부터 본격적으로 추진하게 된다.

그동안 대구시는 2015년 대구근대골목이 처음으로 '열린 관광지'로 선정된 이후 관광약자 대상 무장애 투어, 무장애 관광코스 발굴 및 개발, 대구·경북 무장애 관광지 모니터링단 운영 등 무장애 관광 활성화 사업을 추진해 왔다. 특히, 지난 6월에는 관광약자를 위한 무장애 관광 환경 조성 및 지원 조례를 제정하기도 했다.

박희준 대구시 문화체육관광국장은 "앞으로 무장애 관광코스 발굴, 무장애 관광지 물리적 환경개선, 무장애 랜선투어 영상 제작·공유 등 열린 관광지로서의 제반 환경을 조성해 '모두에게 쉽고 편한 여행도시 대구'가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr