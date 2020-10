완연한 가을 날씨가 이어진 13일 서울 영등포구 여의도공원을 찾은 시민이 만개한 구절초를 바라보며 가을의 정취를 만끽하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

