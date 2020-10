서울시, '공공재건축 활성화' 박차…'준주거 500%' 신설한다

[아시아경제 김유리 기자] 서울시가 공공주도형 고밀재건축(공공재건축)의 원활한 진행을 위해 빠르면 올해 안에 용도지역을 손본다. 현재 시 조례상 용적률 최대 400%로 제한돼 있는 준주거지역을 쪼개 주거에 더 큰 비중을 둔 용적률 최대 500% 용도지역을 신설한다는 방침이다. 준주거지역이 1·2종으로 나뉘는 셈이다.

13일 서울시에 따르면 시는 8·4 공급대책 후속 조치의 일환으로 용적률 최대 500%, 최대 50층이 가능한 용도지역 신설에 나선다. 기존 준주거지역을 세분화해 공공재건축에 맞는 용도지역을 새로 만들어 낸다는 방침이다. 서울시와 국토교통부는 앞서 8·4대책 발표 당시 공공재건축의 경우 종상향 등을 통해 용적률을 최대 500%까지 완화해주고 층고 역시 최고 50층까지 허용하겠다고 밝힌 바 있다. 다만 한국토지주택공사(LH), 서울주택도시공사(SH공사) 등 공공기관이 참여해야 하고 확대된 용적률의 절반은 임대주택 등을 짓는 데 활용해야 한다.

서울 시내 용도지역은 주거지역과 상업지역으로 나뉜다. 주거지역은 전용주거지역(1·2종), 일반주거지역(1·2·3종), 준주거지역으로 구분된다. 상업적 성격이 강한 주거지역인 준주거지역엔 현재 주거 비율이 최대 90%까지 가능하다. 나머지 10% 이상엔 상업 기능을 갖춰야 한다. 서울시에선 현재 준주거지역의 용적률이 최대 400%까지 허용된다.

공공재건축을 위해 신설되는 이번 용도지역의 경우 기존 준주거지역과는 용도(보다 주거 위주)와 용적률(최대 500%) 등에서 차이를 두게 된다. 주거 비율은 기존 준주거지역(90%)과 비교해 상향될 것으로 예상되지만 100%에는 못 미치는, '일부 상업 기능을 포함하는 형태'가 될 것으로 보인다. 시 관계자는 "신설 준주거지역 내 용도와 관련해선 세부 내용을 조율 중"이라고 전했다.

지난해 8월 지자체의 용도지역 세분화를 허용하는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 개정이 이뤄지면서 법적 근거도 마련됐다. 시는 국토부가 공공재건축을 위한 법(도시 및 주거환경정비법)을 개정한 후 용도지역 조례를 개정에 나설 방침이다.

최근 마감된 공공재건축 선도사업지 선정을 위한 사전컨설팅 모집엔 강남구 은마아파트, 송파구 잠실주공5단지 등 15곳이 참여했다. 정부는 후보지를 선정한 후 주민 동의 절차 등을 거쳐 연내 사업지를 확정할 계획이다. 서울시 관계자는 "연내 공공재건축 시범사업지 선정과 공공재건축과 관련한 정부의 도시정비법 개정과 보조를 맞춰 용도지역 신설을 진행할 것"이라고 말했다.

한편 서울시는 시 전반에 대한 용도지역 재편 작업에도 착수했다. 2017년 이뤄진 '용도지역 체계 재편방안 연구용역'에선 효율적인 토지 이용을 위해 현재 11개인 용도지역을 최대 19개로 세분화하는 방안이 제안된 바 있다. 준주거지역을 1종 저밀 복합주거부터 4종 역세권 고밀 복합주거로, 일반상업지역 역시 1·2·3종으로 나누는 등의 방식을 활용하는 것이다. 서울시는 이를 시에 어떻게 반영할 지에 대한 새 용역을 발주한 상태다. 관련 용역 결과는 빠르면 내년 말 도출된다.

