[2020국감] 전국 41개 초·중·고교에 불나도 소방차 못들어가

오영훈 의원, "교내 소방시설 개선 방안 강구해야"

[아시아경제 조인경 기자] 전국 40여개 초·중·고등학교에서 화재가 발생해도 소방차가 교내에 들어가지 못하는 것으로 나타났다.

13일 국회 행정안전위원회 소속 오영훈 더불어민주당 의원이 소방청으로부터 제출받은 '소방차 진입 곤란 학교 현황' 자료에 따르면, 올해 서울 도곡초등학교와 숭곡중학교 등 전국 41개 학교가 소방차 진입 곤란 학교로 지정됐다.

소방청은 길이 12.5m, 폭 2.5m, 회전반경 11.8m 크기의 소방사다리차의 진입 여부를 기준으로 소방차 진입 곤란 학교를 지정하고 있다. 해당 학교들은 출입문이나 내·외부의 진입도로가 협소해서, 또는 학교 출입문이나 교사(건물) 앞에 장애물이 설치돼 있어 소방차 진입이 어려운 것으로 파악됐다.

특히 지난해 소방청이 발표한 자료에선 소방차 진입 곤란 학교가 전국에 14곳에 불과했으나 불과 1년만에 그 숫자가 27곳 늘어났다.

오영훈 의원은 "학교는 우리의 미래인 아이들이 다니는 곳인만큼 화재 진압에 더욱 철저하게 대비해야 한다"며 "소방차 진입곤란 학교 조사의 법제화, 조사 후 개선 계획 및 결과에 대한 관계기관 협의 등 학교 소방시설 개선을 위한 여러 방안을 국정감사에서 살펴보겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr