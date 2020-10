내달 13일 코엑스 스타트업브랜치에서 개최…유튜브 생중계

[아시아경제 김철현 기자] 한국엔젤투자협회(회장 고영하)는 국내 스타트업 육성 및 일자리 창출을 위해 '스타트업 채용 페스티벌'에 참가할 유망 기업을 모집한다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 내달 13일 코엑스 스타트업브랜치에서 한국엔젤투자협회와 익스플래닛 공동 주관으로 개최될 예정이며, 주요 프로그램으로 ▲채용 부스 ▲주제강연 및 패널토크 ▲기업설명회 ▲참여이벤트 등이 진행된다.

특히 이번 채용 행사에서는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대응해 온·오프라인을 병행하며, 언택트 HR플랫폼을 활용한 화상면접 및 상담을 실시할 예정이다.

참가를 희망하는 기업은 한국엔젤투자협회 홈페이지 공지사항을 통해 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 팁스타운 기획본부로 문의하면 된다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr