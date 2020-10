"장편소설 쓰려고 하나" vs "끝까지 매를 버네" 秋 반박에 野 '부글부글'

추미애 "장편소설" 野 "얼굴 뻔뻔"… 또 충돌

[아시아경제 한승곤 기자] 추미애 법무부 장관이 아들의 군 복무 시절 특혜 의혹을 둘러싸고 12일 국민의힘 의원들과 설전을 벌였다. 야당에서는 "깨끗이 사과하면 될 일을 끝까지 매를 버네"라는 격한 표현까지 나왔다. 추 장관은 이날 거듭 문제를 제기하는 국민의힘 의원들을 상대로 "소설이 소설로 끝나는 게 아니고 장편소설을 쓰려고 하나"라며 맹비난했다.

추 장관은 이날 국회 법제사법위원회의 법무부 국감에서 "언론이 가세하고 야당이 증폭한 아홉달 간의 전말을 생각해 보면 어처구니없다"면서 아들 군 시절 특혜 의혹을 전면 부인했다.

윤한홍 국민의힘 의원은 "(추 장관 아들 특혜 의혹을 두고) 유죄다, 무죄다 해석은 검사가 알아서 하겠지만 장관이 국회에 와서 한 거짓말은 검사가 참말로 바꿔줄 수 없다"라고 지적했다. 이어 "도대체 얼마나 강심장을, 뻔뻔한 얼굴을 가지고 있느냐. 9월 한달 간 한 거짓말이 27번"이라고 비판하자 추 장관은 "27번이나 윽박질렀죠"라고 맞받아쳤다.

이에 윤 의원이 "권력 있고 힘이 있어 덮어준다고 해서 거짓이 사실이 되는 게 아니다"라고 재차 지적하자 추 장관은 "(의혹을) 덮어달라고 한 바 없다"라며 "무엇을 조작하고 덮었는지 근거를 가지고 말해달라"라고 반박했다.

윤 의원이 기가 막힌 듯 "참 대단하다"고 하자 추 장관은 "네, 대단하다"고 대꾸했다. 이에 윤 의원이 거듭 "참 대단한 양반이다"라고 비꼬자 추 장관은 "의원님도 대단하시다"라고 맞받아쳤다.

또 전주혜 국민의힘 의원이 "앞서 추 장관이 보좌관과 연락할 시간이 없었다고 했지만 드러난 카카오톡 내용은 연락을 주고받았기 때문에 그 발언의 진실성에 대해 사과 요청을 드리는 것"이라고 질의하자 "기억이 안 난다"고 답변했다.

야당 간사인 김도읍 의원은 이날 국감에 대해 "추미애 방탄 국감"이라며 "27번 거짓말 논란을 지적하는데 그걸 '윽박질렀다'고 하니 그럼 정회하고 검증을 해 보자"고 했다.

이날 추 장관 태도에 대한 야당의 비판은 장외에서도 이어졌다. 같은 당 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수는 12일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "얼굴 참 두껍다"고 비판했다.

이어 "추 장관이 검찰의 수사로 보좌관에게 번호를 보낸 것이 드러나자 이제는 기억이 나지 않는다고 오리발이다. 오래전 일이라 긴가민가 하다면 앞선 27차례 답변에서 '지시한 적 없다'고 말하는 게 아니라 '기억 안 난다'고 했어야 한다"고 지적했다.

그러면서 "당대표여서 그 바쁜 와중에 아들이 굳이 엄마에게 보좌관한테 부탁해달라고 요청하고, 그 바쁜 당대표가 보좌관에게 장교번호 찍어서 문자 보내고, 곧바로 보좌관이 통화한 후 추 장관에게 사후조치 보고하고 있는데, 이게 어찌 지시가 아닌가"라고 주장했다.

이어 "국감에서 장관의 증언이 거짓이면 위증죄로 처벌받게 된다. 깨끗이 사과하면 될 일을 끝까지 매를 번다"고 강조했다.

