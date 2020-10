국립외교원장 "김정은 눈물, 최고 존엄의 인간적인 모습"

[아시아경제 김연주 기자] 김준형 국립외교원장이 12일 북한 노동당 창건 75주년 열병식에서 김정은 북한 국무위원장이 연설을 하다 울먹인 것과 관련 "북한의 최고 존엄도 눈물을 흘릴 수 있는 인간적 모습을 보여준 것"이라고 해석했다.

김준형 원장은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "할아버지ㆍ아버지와 다른 김정은 리더십의 특징이다. 김 위원장도 세계 지도자들의 유행을 감지하고 있다"면서 이같이 말했다.

앞서 김 위원장은 지난 10일 평양에서 열린 노동당 창건 75주년 기념 열병식 연설에서 북한 주민들을 향해 "우리 인민들에게 터놓고 싶은 마음속 고백은 '고맙습니다' 한마디뿐"이라며 거듭 감사하다고 했다. 이날 김 위원장은 연설 도중 울먹이다가 눈물을 훔치기도 했다.

이를 두고 김 원장은 "백두혈통과 철권통치만으로는 국민을 붙잡을 수 없다는 것에 대한 자각이기도 하다"며 "최근 스트롱맨들이 강력한 권위주의를 보이는 것 같지만 그것 역시 '분노'에 기반하고 있다. 반대로 국민의 마음을 어루어만져주는 감성도 있다. (김 위원장도) 다가가는 감성 이미지라는 세계적인 조류를 같이 타고 있다고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "최고 존엄도 눈물 흘릴 수 있는 '인간적인 신'의 모습을 보여주는 것일 수 있다. 그것이 김정은 리더십의 가장 큰 특징 중의 하나"라고 분석했다. 그러면서 "소위 말하는 백두혈통과 철권통치로만은 국민들을 붙잡을 수 없다는 자각이 있는 것"이라고 해석했다. 또 2018년 싱가포르 북미정상회담 이후 북한도 '정상 국가'라는 비전에 영향을 받고 있는 것으로 보인다고도 김 원장은 설명했다.

북한이 열병식에서 ICBMㆍ잠수함발사탄도미사일(SLBM) 등 신형 전략무기들을 공개한 데 대해선 "굉장히 치밀하게 계획하고 수위를 잘 조절한 것 같다"면서 "전략무기를 쏘거나 실험했다면 전체 판이 깨지는데, 자기들은 충분한 억지력을 갖고 있다는 걸 전하는 데 방점을 찍었다"고 평가했다.

김 위원장이 이날 연설에서 대남 유화 제스처를 취한 것과 관련해서는 "남한과 손잡을 날을 바란다는 것이지, 구체적인 제안이 담기지 않았다"며 "과잉해석도 문제가 있다. 나쁜 것은 아니지만 대화의 제스처로 보는 것은 무리한 해석"이라고 했다.

