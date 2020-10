[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 올해 입사한 76명의 신입사원을 대상으로 건설안전 체험교육을 실시했다.

GH는 건설안전에 대한 안전의식 고취와 안전관리 역량 강화 목적으로 지난 6~8일 신입사원을 대상으로 안전교육을 진행했다고 12일 밝혔다.

이번 교육은 안전보건경영시스템 및 KOSHA 위험성 평가와 같은 이론교육과 함께 추락 재해체험, 비상탈출 체험, 심폐소생술, 심장제세동기(AED) 사용법 등 건설현장에서 발생할 수 있는 안전사고 대처법 등 체험 위주로 진행됐다.

GH 관계자는 "3기 신도시 등 GH의 사업 물량이 확대되는 만큼 안전사고 발생 가능성 또한 증가한다고 볼 수 있어 안전사고 방지를 위한 다양한 안전관리 기법을 통해 안전사고 없는 건설현장을 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.

