위메프, 도서 거래액 49% 증가…"언택트 시대 독서 열풍"

집콕 여가로 독서 바람…온라인 도서 구매 ↑

[아시아경제 김철현 기자] 최근 집에서 여가를 보내는 이들이 늘면서 독서 열풍이 불고 있다. 특히 많은 사람이 모이는 서점이나 도서관 이용이 제한되며 온라인을 통한 도서 구매가 증가하고 있다.

12일 위메프에 따르면 7월부터 9월까지 최근 3개월 동안 도서 카테고리 거래액은 지난해 같은 기간과 비교해 49% 늘었다. 인기 분야는 유아, 어린이, 온라인 교육, 학습·참고서, 해외원서 순이었다.

온라인 개학으로 인한 원격 수업과 학원 등원 제한 등으로 유아동, 홈스쿨링 도서의 성장세가 특히 두드러진 것으로 보인다. 해당 기간 많이 판매된 톱10 도서에는 한글·영어·역사 교재, 그림책 등 유아동 관련 도서가 9개나 포함됐다.

중고책을 찾는 이들도 눈에 띄게 증가했다. 최근 3개월 중고 도서는 전년 동기 대비 4.4배(343%)나 많이 판매됐다. 위축된 소비 심리로 실속을 추구하는 소비자가 많아지면서 중고책 거래도 증가한 것으로 파악된다고 위메프는 설명했다.

이 밖에 건강에 대한 관심이 높아져 건강·취미 도서는 62.4% 판매가 늘었다. 길어진 집안 생활만큼 시리즈물로 오랜 시간 볼 수 있는 만화책(47%)도 많이 팔렸다.

위메프는 이 같은 추세를 반영해 13일 카테고리데이 특가에서 '독서'를 테마로 한 행사를 펼친다. 독서의 계절인 가을에 읽기 좋은 스테디셀러 모음전을 열고 유아동 도서부터 성인 취미 도서까지 100여 개 상품을 추천한다.

위메프 관계자는 "거리두기 영향으로 혼자 즐길 수 있는 실내 여가의 인기가 높아지면서 독서에 관심을 갖는 고객들도 크게 늘었다"며 "특히 원하는 도서를 쉽게 찾을 수 있고 언택트로 도서 구매가 가능한 온라인에서의 도서 구매가 증가했다"고 말했다.

