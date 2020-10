이노션, 2020년 한국 1위 광고회사 선정

아시아에서는 9위 올라

이노션 월드와이드는 글로벌 광고 전문지 '캠페인 브리프 아시아'가 발표한 '2020년 가장 주목 받은 아시아 지역 광고회사'에서 한국 1위, 아시아 9위로 선정됐다고 12일 밝혔다.

캠페인 브리프의 크리에이티브 랭킹에 따르면 이노션은 1685점을 획득해 국가별 랭킹에서 한국 광고회사 1위에 올랐다. 수상 실적 평가는 2018년 3월부터 2020년 6월 시즌까지 최근 2년간의 성과를 바탕으로 이뤄졌다.

아시아 지역 전체 순위에서는 9위에 오른 것으로 나타났다. 이는 2018년 33위에서 24계단 상승한 것으로, 미국 및 유럽에 기반을 둔 대형 마케팅 그룹 광고회사를 제치고 상위 10위권에 진입했다는 데 의미가 있다.

캠페인 브리프의 ‘가장 주목 받는 아시아 지역 광고회사’는 칸 라이언즈, 뉴욕페스티벌, 클리오 어워즈 등 세계 3대 국제광고제를 포함한 주요 수상 성과를 기반으로 각 회사가 거둔 최근 수상실적을 행사 위상과 상 종류에 따라 차등적으로 점수화해 선정한다.

이노션은 세계 3대 국제 광고제를 비롯해 주요 해외 시상식에서 우수한 성적을 거둬 높은 점수를 받았다. 특히 현대자동차그룹 글로벌 브랜드 캠페인 '조용한 택시', 한화그룹 글로벌 지속가능성 캠페인 '클린업 메콩' 등으로 연이은 수상을 달성했다.

현대차그룹 조용한 택시 광고는 2017년 현대차그룹 기술개발(R&D) 아이디어 페스티벌에서 대상을 받은 ‘청각장애인을 위한 차량 주행 지원 시스템(ATC)’ 기술을 실제 차량에 적용한 프로젝트다. 서울시 1호 청각장애인 택시기사인 이대호씨가 차량 내·외부의 모든 소리 정보를 시각·촉각으로 변환해 전달하는 현대차그룹 기술 덕분에 안전하게 택시를 운행하는 사연을 영상으로 담았다.

한화그룹 클린업 메콩 광고에서는 메콩강 일대의 수상 쓰레기 문제를 해결하기 위해 청정 태양광 에너지로 작동해 부유 쓰레기를 수거하는 친환경 선박인 ‘솔라 보트’ 2대를 제작했다. 지난해 6월 베트남 빈롱시에 기증한 솔라 보트는 어떠한 오염물질도 배출하지 않고 매일 6~7시간씩 메콩강을 오가며 연간 200~220톤의 쓰레기들을 수거하고 있다.

아울러 캠페인 브리프는 크리에이티브 랭킹을 통해 개별 우수 제작자 순위도 함께 발표했다. 한국 크리에이티브 디렉터 랭킹에서는 이노션의 김정아 제작1센터장이 1위로 꼽혔으며 국내 크리에이터 중 유일하게 아시아 전체 순위 10권에 포함됐다. 일반 크리에이터 랭크에도 문나리, 양도유 등 이노션 직원 다수가 이름을 올렸다.

김정아 센터장은 "저를 비롯해 이노션 크리에이터들이 가장 주목 받은 제작자 명단에 이름을 올리게 돼 영광스럽게 생각한다"며 "개인은 물론 회사 차원에서도 글로벌 경쟁력을 한 단계 향상시킬 수 있는 계기가 될 수 있을 것"이라고 밝혔다.

이용우 이노션 대표는 "이번 결과는 전통적인 방식에 머물지 않고 디지털 시대에 맞게 다양한 기술과 미디어가 결합된 크리에이티브를 선보인 이노션의 차별화된 역량을 입증한다"며 "앞으로도 국내외 광고주를 대상으로 창의적인 마케팅 솔루션을 제공해 광고업계를 선도하는 기업으로서 입지를 구축할 것"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr