국가비, 자가격리 중 생일파티 논란 해명…"경솔한 행동 죄송, 건강보험료 성실히 납부 중"

[아시아경제 최은영 기자] 요리사 겸 유튜버 국가비가 최근 자신을 둘러싼 논란에 대해 해명했다. 자가격리 기간 중 생일 파티로 방역수칙을 지키지 않은 점에 대해 사과의 뜻을 밝히면서, 치료를 위한 건강보험료 납부는 성실히 하고 있다고 전했다.

11일 국가비는 자신의 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "어제저녁 유튜브 채널에 업로드한 영상으로 인해 많은 분의 마음을 불편하게 하고 심려 끼쳐 드린 점에 대해 죄송하다는 말씀드리고 싶다"라며 고개를 숙였다.

이어 "치료를 위해 어렵게 한국행은 결정하면서 자가격리 생활과 수칙에 대해서도 철저하게 준비하고 싶은 마음에 정보를 확인하고 행동 요령도 보건소에 문의한 적이 있다"라며 "사회적 거리(2m)를 유지하고 마스크를 착용하는 등 방역 수칙을 잘 지키는 상황이라면 대면해 대화를 나눌 수 있다고 안내받았다"라고 전했다.

앞서 국가비는 10일 자신의 생일을 맞아 유튜브 채널에 생일파티 영상을 게재했다. 해당 영상에는 최근 영국에서 귀국해 자가격리 중인 국가비를 위해 지인들이 집 앞까지 온 모습이 담겼다. 이에 시청자들은 자가격리를 위반한 경솔한 행동이 아니냐고 지적했다.

논란이 불거지자 국가비는 영상을 삭제하고 사과문을 올렸다. 또한, 업로드된 영상에서 방역수칙 위반 사실이 있다면 이에 대해 확실히 조치하기 위해 관할 보건소와 연락을 했고 정확한 상황을 설명드렸다고 전했다.

한편 자궁내막증 치료를 위해 한국행을 택한 것에 대해, 건강보험료를 내지 않으면서 국내에서 치료를 받는 것이 아니냐는 논란에 대해서는 "성실히 납부하고 있다"라고 선을 그었다.

그녀는 "대한민국 국민으로서 떳떳하게 돈을 벌고 떳떳하게 세금을 내는 한국인이 되고 싶어 건강보험료 및 소득세, 지방세까지 성실히 납부하고 있다"라며 "해외에서 거주 중이지만 영국 영주권자도 아니고 아르헨티나 국적도 취득한 사실이 없다"라고 해명했다.

한편 국가비는 지난 2013년 케이블 채널 올리브 '마스터 셰프 코리아' 시즌3에서 준우승을 차지해 이목을 끌었다. 이후 유튜버 '영국 남자' 조쉬와 결혼해 영국에서 가정을 꾸렸다.

