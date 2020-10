잘나가는 소주병 라벨에 ‘부산월드엑스포 유치 꿈’ 띄운다

부산시, 대선주조와 2030부산월드엑스포 유치 응원

10월12일~12월31일 인기소주 대선·시원 라벨 홍보

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 향토주류기업인 대선주조가 부산월드엑스포 유치 홍보 캠페인에 동참한다.

부산시는 대선주조와 손잡고 12일부터 올해 말까지 대선주조의 지역사랑 캠페인과 연계해 2030부산월드엑스포 유치 응원 홍보 캠페인을 진행키로 했다.

부산시와 대선주조는 국가·지역 브랜드를 크게 높여 부산과 경남 등 제2경제권을 부흥하고 국가 균형 발전을 이루는 계기를 마련하고자 부산월드엑스포 유치를 함께 진행하기로 뜻을 모았다.

대선주조는 대선·시원소주의 라벨을 활용하는 대표적인 캠페인 방식을 진행한다.

소주병 라벨에 ‘우리 함께해요! 미래세대를 위한 원대한 도전 2030부산월드엑스포 유치’라는 문구를 담아 2030월드엑스포 부산 유치 성공을 위해 힘을 보탠다.

시는 2030부산월드엑스포 범시민유치위원회와 함께 11월 중 대선과 시원 소주병 라벨에 표기된 엑스포 홍보 문구를 놓고 퀴즈 이벤트를 한다. 부산시 홈페이지와 페이스북, 범시민유치위원회 홈페이지와 연계해 이벤트가 진행된다.

