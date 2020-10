2024년까지 세계적인 소·부·장 기업 100개 육성

산업부, 12일 '소·부·장 으뜸기업' 선정계획 공고

올해 20개…2024년까지 100개 선정 후 집중 육성

[아시아경제 문채석 기자] 정부가 4년간 100개의 세계적인 소재·부품·장비 기업을 육성한다. 중장기적으로 우리 산업의 공급망 안정성을 강화하기 위해서다.

11일 산업통상자원부는 '소·부·장 으뜸기업 선정계획'을 12일부터 공고할 예정이라고 밝혔다.

올해 20개, 오는 2024년까지 100개의 소·부·장 으뜸기업을 선정해 세계적인 업체로 클 수 있도록 전폭적으로 지원할 계획이다.

올해 처음으로 시행되는 이번 사업은 지난 4월 개편된 '소·부·장 산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법'에 근거를 둔다. 지난 7월 '소·부·장 2.0' 전략 이후 준비 작업을 한 뒤 사업에 착수하게 됐다.

소·부·장 핵심전략기술 품목에 특화된 기업을 뽑는다. 현재뿐 아니라 미래 기술·성장 잠재력 등에 중점을 두고 선정·지원하는 게 특징이다.

반도체·디스플레이 등 100대 소·부·장 핵심기술 우선 선정

우선 우리 주력산업과 미래 신산업분야 공급망에 필수인 기술과 품목에 경쟁력과 잠재력을 가진 기업을 선정한다.

반도체, 디스플레이, 전자전기, 기계금속, 기초화학 등 100대 소·부·장 핵심분야 기술에 우선순위를 두고 선정할 방침이다.

현재의 매출, 재무지와 함께 앞으로의 연구개발(R&D) 투자, 기술과 인적역량, 성장 가능성, 국제 협력, 네트워크 성장성 등을 전문가 실사와 인터뷰 등을 통해 심층 점검한다.

아울러 미래 제조업의 중추가 될 중소·중견기업을 중심으로 선정하되, 기업 규모를 따로 구분하지는 않는다.

산업부는 약 3개월의 평가 기간을 거쳐 으뜸기업을 선정한 뒤 범정부 차원에서 밀착 지원할 계획이라고 알렸다.

범부처 차원에서 100여개 가용 프로그램을 연계하여 집중 지원한다.

특히 연 최대 50억원의 R&D 지원을 통해 자율방식의 기술개발을 지원한다. 개발된 기술이 사업화까지 이어질 수 있도록 수요기업과의 양산 테스트베드, 4000억원의 소·부·장 성장지원펀드를 우선 지원한다.

이외에도 엠블럼 제작, 수출 마케팅, 온라인 전시관 제공, '소·부·장 수급대응센터'를 통한 현장애로 해소, 범부처 경쟁력강화위원회를 통한 규제 특례 지원을 추진한다.

현 재무지표, 미래 글로벌 진출 역량 종합 평가

12일부터 다음달 20일까지 사업공고를 한 뒤 '서면-심층-종합' 3단계 평가를 거쳐 으뜸기업을 뽑는다.

1단계 서면평가는 기본적인 재무지표 여건과 성장전략 및 기술개발역량 등을 정량 위주로 평가한다.

2단계 심층평가는 현장실사를 포함해 발표평가, 경영진 인터뷰 등을 통해 글로벌 진출 역량, 추진 의지 등 정성적 성장 전략을 심층 분석한다.

마지막 종합평가는 1, 2단계 평가 결과와 핵심전략기술의 시급성, 파급성 등을 종합적으로 평가한다.

평가에 통과한 기업은 관계부처 의견수렴 등의 절차를 거쳐 성윤모 산업부 장관이 최종 선정한다.

오는 14일 온라인 사업설명회를 연다. 녹화영상은 한국산업기술평가관리원 공식 유튜브채널에 게시한다.

성 장관은 "미래 소·부·장 산업의 경쟁력을 강화하기 위해선 특화된 기술력과 의지를 가진 기업의 역할이 핵심"이라며 "이번 으뜸기업 선정을 시작으로 미래산업 밸류체인을 선도적으로 이끌고, 나아가 세계적 경쟁력을 가진 기업으로 성장할 기반을 만들어나가겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr