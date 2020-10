김종인 "내년 서울·부산시장 후보, 현역 보다 새 인물이 적합"

김종인, 전현직 국회의원 모임 '마포포럼'서 강연

"김무성 부산시장 욕심 없다 생각해"

"원희룡·유승민·오세훈 등 野 대권군 만들어질 것"

[아시아경제 김혜민 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 내년 4월 서울·부산시장 후보에 대해 현역 의원 보다는 새 인물이 적합하다는 입장을 밝혔다.

김 위원장은 8일 서울 마포구에서 열린 '더 좋은 세상으로' 포럼(마포포럼)에서 강연을 한 직후 기자들과 만나 "아직 시장 후보가 누가 될지 모른다"면서도 이 같이 말했다.

그는 "현역의원이 나가면 국회의원 선거를 새로 해야한다"며 "새로운 인물이 나오는 것이 가장 적합하다"고 밝혔다. 다만 김무성 전 의원의 부산시장 차출설에 대해선 "본인이 나가려 하겠나. 그런 욕심을 가졌다고 생각하지 않는다"며 "그 말을 받아들이기 힘들다"고 덧붙였다.

국민의힘은 다음주 월요일에 내년 재보선에 대비한 경선 준비 대책위원회를 발표할 예정이다. 김 위원장은 후보 선출 방식에 대해 "예를 들어 서울시장 후보가 되려면 각 구별로 쫓아다니면서 출마할 사람이 그에 대해 토론하고, 시민들이 선출권을 행사하면 거기서 당선되는 사람이 후보가 되는 방식"이라며 "'미스터트롯' 방식은 형태만 빌리는 것"이라고 설명했다.

그는 차기 대권주자에 대해서는 "앞으로 대권에 관심이 있는 당내 분들이 차례차례 나타날 것"이라며 "원희룡 제주지사라든지, 유승민·오세훈 전 의원 등이 여기 모임에서 대권에 대한 포부를 밝히고 자연스럽게 대권 분위기가 형성될 것"이라고 말했다. 소위 대권잠룡들의 지지율이 그다지 높지 않다는 지적에는 "지금 나오는 지지율은 별로 의미가 없다"며 "과거 선거 경험에 비춰봐도 초기 지지율이 높은 사람이 대통령이 되는 것이 아니다"고 강조했다.

안철수 국민의당 대표에 대한 질문에는 "자꾸 우리당에 소속돼있지 않은 사람에 대해 묻지 말라"며 선을 그었다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr