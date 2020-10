우상호 "北 피살 공무원, 어떻게 정권 책임인가"

"문재인 정권 잘못으로 만들려고 싸우는 것이 옳은 일인가"

[아시아경제 허미담 기자] 지난달 서해 연평도 해상에서 북한군에 피격된 해양수산부 공무원 이모(47)씨 사건에 대해 우상호 더불어민주당 의원이 8일 "그분이 떠내려가거나 혹은 월북했거나 거기서 피살된 일이 어떻게 정권의 책임인가"라고 했다.

우 의원은 이날 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "망망대해에 떠 있는 우리 국민을 구출하지 못한 건 안타깝지만 솔직히 정권이 달랐다고 해서 (이씨를) 구출할 수 있느냐"며 이같이 말했다.

그는 "바다에 떠 있는 국민의 좌표를 어떻게 찍냐"면서 "안타깝고 그 가족의 설움도 이해하지만, 적어도 국회의원 하는 사람들은 이것이 '과연 우리가 정권을 잡고 있으면 해결할 수 있는 문제였느냐' 이런 것들을 엄중히 따져서 냉정하게 (문제를) 다뤄야 한다"고 지적했다.

이어 "북한에 대해 한목소리로 같이 규탄하고, 어떻게 해야 이런 일이 재발 방지될 것인가에 대해 고민하는 건 좋지만 자꾸 정쟁화하려고 하는 것은 옳지 않다"며 "제가 박왕자 씨 피격 사건 때도 국회의원이었는데 오히려 북한을 규탄하고 한 목소리로 정권을 도와줬다"고 했다.

박왕자 씨 사건은 2008년 7월 금강산 관광을 갔던 한국 국민 박 씨가 산책 중 북한국 초병의 사격에 피살당했던 사건이다. 우 의원은 "저희가 그때 '이명박 전 대통령이 어디 있었느냐' '왜 우리 무고한 국민을 구출하지 못했느냐' 이렇게 싸운 적이 있느냐"며 "외교안보 문제까지 자꾸 정쟁화하는 걸 보면 (야당이) 다음 집권을 하겠다는 의지가 없어 보인다"고 덧붙였다.

또 우 의원은 "정권은 (일어난 일에) 무조건 책임을 져야 한다"면서도 "북한 규탄을 먼저 해야지 왜 자꾸 우리 정권을 더 나쁜 것으로 만들기 위한 정쟁에 몰입하고 있느냐. 어떻게 하든 문재인 정권의 잘못으로 만들어가려고 자꾸 싸우는 것이 과연 옳은 일이냐"라고 반문했다.

