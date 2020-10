포스코, 돈 안되는 조선 후판 대신 'LNG 저장탱크'로 눈 돌린다

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코가 수익성이 악화된 조선 후판 대신 수요가 늘어날 것으로 예상되는 액화천연가스(LPG) 선박에 적용할 수 있는 고부가 제품 개발에 성공했다. LNG 선박 발주가 늘어나면 포스코도 수혜를 입을 것으로 보인다.

포스코는 오는 24일 일산 킨텍스 킨텍스에서 열리는 'Gastech 2014'에서 새로 개발한 고망간강 '액화천연가스(LPG) 저장탱크'를 처음 선보인다.

포스코는 LNG 수요 증대에 대응하기 위해 카이스트와 공동으로 고망간강 LNG 저장탱크를 개발했따. 이는 기존 최고 저장량 1000㎥ 보다 20배나 큰 2만㎥까지 늘어난 획기적인 설비다.

이렇게 대형 LNG 저장탱크를 개발할 수 있었던 것은 포스코가 최근 개발에 성공한 고망간강과 카이스트가 보유한 '격자구조 기술'의 결합 덕분이다.

포스코가 최초 개발한 고망간강은 극 저온에서 견디는 에너지강재로, -162℃로 보관되는 LNG에 적합하고, 기존에 사용되는 스테인리스보다 용접성이 우수해 탱크 제작이 손쉽다. 이런 우수한 고망간강 경쟁력을 최고로 높이기 위해 적용한 기술이 바로 카이스트의 격자구조 기술이다.

포스코는 신제품 개발로 침체를 겪는 조선향(向) 수요 절벽을 돌파한다는 전략이다. 포스코가 개발한 고망간강 격자형 압력용기는 탱크 설치공간이 줄어들고 제작비가 훨씬 적게 든다는 장점이 있다. 1만3000 TEU급 컨테이너선에 1만5000㎥ 격자형 압력용기를 적용하면 900개 컨테이너를 추가 선적할 수 있다. 고망간강의 가격은 기존 재질인 스테인리스 3분의 2 수준으로 5000㎥ 탱크를 기준해 제작비용이 20억원 가량 절감된다.

나아가 포스코 제품운반 선박에 고망간강 LNG 저장탱크를 설치해 안정성을 입증할 방침이다. 가격과 제작성이 좋은 고망간강이 국제표준 LNG 저장탱크 소재로 인증되면 전세계 LNG 탱크에 적용이 가능해 큰 신규 수요가 창출될 것으로 전망했다.

고망간강 격자형 압력용기는 새로운 가치경영 모델이다. 대용량 LNG 저장탱크로 해운사는 싼 에너지로 장거리 운행이 가능해 연료비를 줄일 수 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr