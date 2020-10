외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감

[아시아경제 이민지 기자] 외국인의 매수세에 코스피가 상승 마감했다.

8일 코스피는 전 장보다 0.21%(5.02포인트) 오른 2391.96으로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 전 장보다 0.90%(21.55포인트) 오른 2408.49로 장을 출발했지만 기관이 매도세로 돌아서면서 상승폭을 축소했다.

투자주체별로 보면 외국인은 이날 증시에서 홀로 7561억원어치 주식을 샀고 개인과 기관은 각각 1681억원, 6115억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 692,000 전일대비 12,000 등락률 +1.76% 거래량 541,159 전일가 680,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 LG화학, 최근 5일 개인 47만 7008주 순매도... 주가 69만 7000원(+2.5%)코스피·코스닥 오후에도 오름세 유지美 증시 급등에 코스피·코스닥 상승 출발 close (1.76%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 262,000 전일대비 1,500 등락률 +0.58% 거래량 864,365 전일가 260,500 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 오름세 유지셀트리온, 천식·두드러기 바이오시밀러 글로벌 임상3상 돌입 美 증시 급등에 코스피·코스닥 상승 출발 close (0.58%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 445,000 전일대비 5,500 등락률 +1.25% 거래량 338,330 전일가 439,500 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발[클릭 e종목] "삼성SDI, 중대형 전지 수익성 개선 전망…목표가 8%↑" close (1.25%)가 상승했다. 이날 깜짝 실적을 내놓은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,700 전일대비 200 등락률 -0.33% 거래량 24,400,594 전일가 59,900 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 오름세 유지코로나 장기화에 '집콕수요' 폭증…폰·TV·가전 날았다서프라이즈 삼성전자…3분기 영업익 12.3조兆 close 는 전 장보다 0.33% 내린 5만9700원을 기록했고 SK하이닉스(-0.60%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 2,500 등락률 -1.37% 거래량 1,713,336 전일가 183,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 '13대 화재' 현대차 코나 EV, 결국 리콜 돌입수소트럭 경쟁 불붙었다…현대차, 수소상용차 압도적 기술력현대차, 최근 5일 개인 39만 9679주 순매도... 주가 18만 500원(-1.37%) close (-1.37%)도 하락했다.

같은시각 코스닥지수는 전 장보다 0.23%(1.96포인트) 오른 871.62로 장을 끝냈다. 이날 지수는 전 장보다 0.63%(5.46포인트) 오른 875.12로 시작했다. 투자주체별로 보면 외국인과 기관은 각각 29억원, 876억원어치 주식을 팔았고 개인은 1113억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 262,000 전일대비 1,500 등락률 +0.58% 거래량 864,365 전일가 260,500 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 오름세 유지셀트리온, 천식·두드러기 바이오시밀러 글로벌 임상3상 돌입 美 증시 급등에 코스피·코스닥 상승 출발 close (0.44%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 297,000 전일대비 15,700 등락률 +5.58% 거래량 1,780,896 전일가 281,300 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 오름세 유지美 증시 급등에 코스피·코스닥 상승 출발기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감 close (5.58%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 262,000 전일대비 1,500 등락률 +0.58% 거래량 864,365 전일가 260,500 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 오름세 유지셀트리온, 천식·두드러기 바이오시밀러 글로벌 임상3상 돌입 美 증시 급등에 코스피·코스닥 상승 출발 close 제약(0.53%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 134,700 전일대비 1,100 등락률 +0.82% 거래량 133,104 전일가 133,600 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감상승전환 코스피…기관 매수 강세에코프로비엠, K-뉴딜지수(2차전지) 테마 상승세에 2.77% ↑ close (0.82%)이 상승했다.

이경민 대신증권 연구원은 "코스닥지수는 개인들의 순매수에도 불구하고 외국인과 기관에서 매물이 출회되며 870선에서 등락을 반복했다"며 "업종별로는 미국에서 아스트라제네카 코로나19 백신 임상 재개 소식이 나오며 SK케미칼을 비롯해 제약바이오 업종이 강세를 보였고, 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 48,850 전일대비 4,250 등락률 +9.53% 거래량 13,544,107 전일가 44,600 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 한화솔루션, 이시간 주가 +4.37%.... 최근 5일 외국인 143만 7642주 순매도손경식 회장 "기업규제 3법 '3%룰' 상당한 조정 있을 것"(종합)바이든에 녹색불 켠 그린株 close , OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 64,200 전일대비 5,100 등락률 +8.63% 거래량 1,175,410 전일가 59,100 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 OCI, 4902억원 규모 전자급 과산화수소 공급 계약 체결OCI, 외국인 4000주 순매도… 주가 -3.59%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 등 신재생에너지 관련주들도 업종 강세를 견인했다"고 설명했다.

