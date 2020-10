[아시아경제 구채은 기자] 5G 불통에 대한 소비자 불만이 잇따르면서 위약금 없이 LTE 전환이 필요하다는 지적이 나왔다.

8일 열린 국회 과학기술방송통신위원회 국정감사에서 전혜숙 더불어민주당 의원(사진)은 "방통위가 5G 통신분쟁조정위원회를 구성하고 있지만 감시가 제대로 되고 있는 지 의문"이라면서 "5G 분쟁과 관련해 108건의 접수 중 다섯건만 해결이 된 것으로 안다. 나머지 민원도 살펴 5G 품질 불만을 방통위가 조정해야 한다"고 말했다.

전 의원은 "5G 서비스를 제대로 받지 못했다면 위약금 없이 LTE로 변경되도록 해야 한다"면서 "국민선택권을 줘야할 문제"라고 짚었다.

이에 관련 한상혁 방통위원장은 "(5G 분쟁조정위원회와 관련한) 내용들을 살필 것"이라고 답했다.

