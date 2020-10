와인 대목 4분기…이마트24, PB·프리미엄 라인 강화

[아시아경제 차민영 기자] 이마트24가 와인 성수기인 10~12월을 맞아 와인 라인업을 강화한다고 8일 밝혔다.

통상 4분기는 홈파티 등 연말 모임이 늘어나며 가족, 지인들과 함께 분위기를 내기 좋은 와인 매출이 증가하는 시기다. 실제로 이마트24가 지난해 와인 매출을 분석한 결과, 4분기(10~12월)는 와인 전체 매출의 40.7%를 차지한 것으로 나타났다. 3분기(7~9월) 25.3%, 2분기(4~6월) 20.1%, 1분기(1~3월) 13.8% 순으로 와인 매출 구성비가 높았다.

이마트24는 이달 8일 자체브랜드(PB) ‘꼬모’ 브랜드의 레드 와인 ‘꼬모 밸류 까베네쇼비뇽(750ml)’를 출시한다. 지난 7월 출시한 이마트24 전용 와인 ‘꼬모 리제르바 까베네쇼비뇽’(750ml)과 꼬모 모스카토’(750ml)가 호응을 얻으면서 가성비를 극대화한 ‘밸류’ 라인을 추가했다.

아울러 10월부터 이달의 와인에 ‘프리미엄 와인’을 추가로 운영한다. 이마트24는 올해 1월부터 이달의 와인을 선정해 특가로 제공하는 와인 큐레이션 마케팅을 진행하고 있는데, 와인 초급자부터 애호가까지 와인 구매 고객층이 다양해짐에 따라 기존 데일리 와인 외에 프리미엄 와인을 추가했다.

10월 이달의 와인 프리미엄 라인 첫 제품은 아발론 캘리포니아 까베네쇼비뇽(750ml)으로 세계적으로 유명한 와인 평론가 로버트 파커가 선정한 탑 밸류 와인이다. 피치니 오리지네스 이탈리케 아파시멘토·네로다볼라 등 10월 이달의 와인(데일리 와인) 2종도 있다.

유통업계 단독 판매 와인도 늘린다. 새 와인은 세계적으로 가장 많이 팔리는 와인 브랜드 중 하나인 까시에로 델 디아블로의 새로운 라인업 ‘디아블로 인텐스 레드 블렌드(750ml)’다.

손아름 이마트24 주류 바이어는 “올해 1월부터 9월까지 와인 매출은 전년 동기간 대비 190%, 재작년 동기간과 비교했을 때는 무려 8.5배나 증가했다”며 “매출 증가와 비례해 편의점에서 다양한 와인을 찾는 고객이 증가하고 있는 만큼 앞으로도 이마트24만의 차별화된 와인 라인업으로 고객 선택의 폭을 넓히겠다”고 말했다.

