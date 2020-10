美·英·獨 등 서방 39개국, 中에 "인권 존중하라" 촉구

[아시아경제 정현진 기자] 미국, 영국, 독일 등 서방 39개국이 중국의 인권 문제를 강력 비판하면서 소수 민족의 인권을 존중하고 홍콩의 자치권을 보장하라고 촉구했다고 6일(현지시간) 블룸버그통신 등이 보도했다.

보도에 따르면 미국, 영국, 독일, 일본 등 39개국은 이날 공동성명을 통해 유엔(UN) 인권 전문가의 신장지역 접근 허용, 위구르족 억류 중단, 홍콩 자치권 보장, 홍콩 사법부 독립 등을 중국에 촉구했다.

이 국가들은 성명에서 "신장에 위치한 대규모 정치 재교육 캠프에 100만명 이상이 억류돼 있으며 인권 침해가 이뤄지고 있다는 보고가 증가하고 있다"면서 "종교·신앙·집회·결사·표현의 자유가 심각하게 제한받고 있다"고 지적했다. 또 홍콩과 관련해서는 국제인권규약과 홍콩 반환협정에 따라 언론·출판·집회의 자유를 보장하라고 촉구했다.

크리스토프 호이스겐 유엔주재 독일 대사는 이날 유엔 인권위 회의에서 성명을 낭독하고 "위구르족에 대한 서구의 지지 증가는 인권과 위구르족 문제에 대한 희망을 보여준다. 위구르족에 대한 중국 정부의 정책에 세계가 관심을 갖고 있다"고 말했다.

이에 대항해 파키스탄을 포함한 55개국은 즉각 맞불 성명을 내고 홍콩과 관련해 중국의 내정에 간섭하지 말 것을 촉구했다. 쿠바 등 45개국도 별도 성명을 통해 중국의 신장 정책이 테러리즘에 맞서기 위한 것이며 인권 규정을 준수하고 있다고 주장했다. 두 성명에 동시 서명한 국가는 북한, 러시아, 시리아, 베네수엘라 등이었다.

장쥔 유엔주재 중국대사는 서방 국가들이 인권 문제를 정치화하며 정치적 대결 구도를 자극하고 있다고 비판했다. 장 대사는 "미국과 영국 등이 중국을 비방하며 거짓 정보를 퍼뜨리고 중국의 내정에 간섭하고 있다"면서 "중국은 이에 대해 단호히 반대한다"고 말했다.

