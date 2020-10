KAMA, 美·EU 車협회와 화상회의…미래차 정책 공동 대응체계 구축

[아시아경제 우수연 기자]한국자동차산업협회와 미국 및 유럽 자동차협회와 화상회의를 개최하고 미래차 정책 관련 공동 대응체계를 구축하기로 했다.

한국자동차산업협회(KAMA)는 지난달 28일과 이달 6일 미국·유럽 자동차협회와 각각 양자 화상회의를 개최했다고 7일 밝혔다. 두 차례 회의에서는 양국의 시장 동향, 환경·안전 이슈에 대한 협력 방안이 폭넓게 논의됐다.

우선 지난달 28일 진행된 미국자동차정책협의회(AAPC)와 회의에서는 미국 무역 확장법 232조에 다른 한국산 차량의 관세 문제가 언급됐다. 매트 브런트 AAPC 회장은 "AAPC도 무역확장법 232조에 대한 부정적 입장을 함께한다"며 "한국에 대한 관세부과 가능성은 거의 없을 전망"이라고 말했다.

이어 "특히 올해 대선에서 바이든 후보가 당선될 경우 관세부과 가능성 자체가 사라질 것이며, 트럼프 재선 시에도 현 미국 정부가 무역확장법 232조를 전략적 수단으로 활용하고 있기에 관세 부과 조치 가능성은 희박하다"고 덧붙였다.

그밖에도 환경규제와 관련해서는 한국 환경부의 새로운 연비기준 강화가 한국시장에 진출하는 미국 자동차 업체에 무역 장벽으로 작용할 수 있다고 우려했으며, 자율주행차 안전기준은 미국 도로교통안전국 또한 한국·일본의 가이드라인과 유사한 자율주행차 가이드라인을 준비중이며 규제 도입에 대해서는 신중한 입장이라고 전했다.

한편 지난 6일 진행된 유럽자동차협회(ACEA)와의 화상회의에서는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 유럽 시장 전망 환경규제 동향에 대한 정보를 공유했다. ACEA는 올해 유럽연합(EU) 시장 자동차 판매가 전년대비 25% 감소할 것으로 전망하며 완성차 업체의 완전한 재가동이 이루어지지 않는데다, 최근 유럽의 코로나19 재확진에 따른 2차 파동이 우려된다고 전했다.

또한 유럽의 2030년 기준 환경 규제에 대해 폴 그리닝 ACEA 박사는 "현실적으로 달성 불가능한 과도한 수준"이라고 평가하며 "유럽 자동차 업계는 2020년 기준 달성 동향을 보고 차기 2030년 규제 대응 전략을 수립할 계획"이라고 말했다.

아울러 ACEA는 한국 환경부의 연비·온실가스 관련 규제를 올해 1월 발표했던 1차 예고안과 동일한 수준으로 완화해줄 것을 요청했으며, 특히 스포츠유틸리티차량(SUV)의 경우 미국과 같이 별도의 완화 기준을 적용하고 소규모 제작사의 연비기준을 일반 대비 35% 완화 적용해줄 것을 요구하기도 했다.

정만기 KAMA 회장은 "환경부의 행정예고안의 2030년 규제 수준은 국내 업계도 현실적으로 달성이 어려운 상황"이라며 "업계가 노력하면 달성할 수 있는 수준으로 재설정해야할 것"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr