트럼프 트윗 한마디에 뉴욕증시 '와르르'(종합)

경기부양책 협상 중단 여파에 급락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 경기 부양법안 협상 중단으로 인해 힘없이 무너졌다.

6일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 375.88포인트(1.34%) 하락한 2만7772.76에, S&P 500 지수는 47.66포인트(1.40%) 내린 3360.97에, 나스닥 지수는 177.88포인트(1.57%) 떨어진 1만1154.60에 거래를 마쳤다.

이날 시장은 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 연설을 주시하며 혼조세로 출발한 후 장중 강세를 보이기도 했지만 오후들어 도널드 트럼프 대통령이 트위터를 통해 경기부양법안 협상 중단을 지시했다고 밝힌 후 급락 전환했다.

이날 파월 의장은 전미실물경제협회 강연에서 "(경제)회복은 예상보다 빨랐지만, 전망은 여전히 매우 불확실하다"며 "회복을 위한 노력이 완성되기까지 멀었다"고 강조했다. 그는 추가 경기부양책이 시행돼야 한다고 주장했지만 트럼프 대통령의 입장 앞에서는 소용이 없었다.

종목별로는 애플이 2.8%, 테슬라 2.7%, 아마존 3.1%의 약세를 보였다. 보잉은 수요전망 부진에 6.8%나 급락했다.

11월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 3.7%(1.45달러) 오른 40.67달러에 거래를 마쳤다. 유가는 경기부양법안 협상 중단 소식에도 불구하고 허리케인이 상승중이라는 소식에 강세를 보였다.

12월 인도분 금은 온스당 0.6%(11.30달러) 떨어진 1908.80달러에 마감했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr