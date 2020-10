우리 모두 착한 ‘마법’에 걸려볼까요? 건강보험공단 올바른 마스크사용 캠페인

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “자, 이제 여러분은 ‘착한 마법’에 걸리셔야 합니다.”

‘착한 마법’은 해리포터의 마법이 아니다. 스스로 그리고 타인을 위해서는 올바른 ‘마’스크 사용‘법’을 지켜야 한다는 뜻이다.

오는 13일부터 불특정 다수가 모이는 곳에서 올바르게 마스크를 쓰지 않으면 10만원 이하의 과태료가 부과되는 등 마스크 쓰기가 의무화된다.

국민건강보험공단 부산경남지역본부(본부장 장수목)는 이에 맞춰 부산 울산 경남 지역에서 ‘올바른 마스크 쓰기’ 캠페인을 기획했다.

건강보험공단 부산·경남본부는 지난 1일부터 지하철 역사와 터미널, 교차로 전광판을 중심으로 마스크 사용 캠페인 영상을 송출을 진행하고 있다.

또 택시와 버스 등 시민들이 오가며 자주 보이는 곳에 ‘코와 입을 모두 가리지 않으면 마스크를 쓰지 않은 것과 같습니다’ 라는 문구의 광고판을 부착해 시민들에게 경각심을 일깨우고 있다.

추석연휴 직후 지역본부와 지사 직원들은 사옥 인근 사업장들을 방문해 올바른 마스크 쓰기 캠페인 스티커와 포스터를 일일이 부착했다. 코로나19를 극복하는 최고의 백신은 마스크 쓰기임을 홍보하고 있는 것.

장수목 본부장은 “백신이 없는 지금으로선 코로나19를 예방하는 최선의 방법은 올바른 마스크 쓰기”라며 “다소 불편해도 사회 안전과 건강한 일상을 위해서는 시민 모두 올바른 마스크 쓰기 캠페인에 동참하길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr