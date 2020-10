과기부 국감서 포털 뉴스 배열 편향성 도마에 오르나

야당 의원들, 포털 뉴스 편집·검색 편향성 지적

[아시아경제 이진규 기자] 7일 열리는 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 국내 포털의 뉴스 배열 알고리즘 문제가 도마에 오를 전망이다. 다만 네이버·카카오 등 양대 포털 총수는 국감장에 증인으로 참석하지 않을 것으로 보인다.

국민의힘 의원들은 그동안 포털의 뉴스 편집 편향성 문제를 제기하면서 국감에 국내 포털 총수들을 증인으로 불러야 한다고 주장해왔다. 하지만 여야 간의 합의가 끝내 이뤄지지 않으면서 포털 총수들의 출석은 무산됐다.

앞서 지난달 8일 네이버 부사장 출신인 윤영찬 더불어민주당 의원이 보좌진과 주고받은 메시지 내용이 사진기자 카메라에 포착되면서 뉴스 편집 편향성 논란이 일었다. 당시 윤 의원은 보좌진에게 포털 다음의 뉴스 편집을 문제 삼으며 "카카오에 강력히 항의하라", "들어오라고 하라"는 내용의 메시지들을 보냈다.

이에 국회 과방위 소속 국민의힘 간사인 박성중 의원을 비롯한 야당 의원들은 성명서를 내고 "이번에 청와대가 윤 의원을 왜 국회로 보냈는지 드러났다"며 "그동안 포털을 청와대와 여당이 좌지우지했다는 소문이 시중에 팽배했는데 이번 사건으로 이 사안이 드러났다고 생각한다"고 비판했다.

논란이 커지자 당시 카카오 측은 "뉴스는 인공지능(AI)이 편집하고 있기 때문에 사람이 임의적으로 관여하는 일은 전혀 없다"며 해명에 나섰다.

또 최근 야권 일각에선 네이버 모바일 애플리케이션에 '추미애'를 검색하면 상단에 나오는 '탭 순서'가 다른 정치인들과 차이가 있고, 영문자판 상태로 검색 시 바로 자동 전환된 결과가 보이지 않는다는 지적도 나왔다.

이에 대해 네이버 측은 "검색어 입력 과정에서 공백이 포함돼 선호도 집계에서 오류가 발생했다"면서 "같은 검색 키워드라도 모바일 환경과 PC 환경에서의 검색패턴이 다르기 때문에 검색결과가 서로 다를 수 있다"고 설명하기도 했다.

한편 박 의원 등은 전날에도 네이버·카카오 총수가 국감 증인으로 출석해야 한다고 재차 촉구했다. 박 의원을 비롯한 박대출, 김영식, 정희용, 조명희, 허은아, 황보승희 등 국회 과방위 소속 국민의힘 의원들은 입장문을 내고 "국감장에서 한 약속을 지키지 않는 포털 총수는 국감장에 나와 직접 해명해야 한다"고 밝혔다.

이들 의원은 이해진 네이버 글로벌투자책임자(GIO)가 2017년 국감에 출석했을 당시 약속을 지키지 않았다고 주장했다. 당시 이 GIO가 '뉴스 편집기능을 외부에 두고 공개검증을 받겠다', '뉴스편집자문위원회 외부 검증을 받겠다'고 언급했으나 이행되지 않았다는 것이다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr