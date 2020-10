삼성물산 SSF샵, 라이프스타일 강화

[아시아경제 조유진 기자] SSF샵이 MZ세대와의 소통을 강화하는 차원에서 라이프스타일 브랜드를 확대하고 있다.

삼성물산 패션부문의 통합 온라인몰 SSF샵은 세계 주요 뷰티숍에서 판매하는 검증된 상품을 큐레이션해 소개하는 클린 뷰티 전문 편집숍 ‘레이블씨’를 입점시켰다고 6일 밝혔다. SSF샵의 라이프스타일 브랜드 강화는 온라인 몰링 문화가 확산되는 가운데 온라인 경쟁우위를 가져가는 차원이다.

컨템포러리 멀티숍 비이커를 통해 전개하는 레이블씨는 오프라인은 물론 온라인을 통해 사업을 강화하고 있다. 자연친화적이고, 피부 자극이 적은 원료를 사용할 뿐 아니라 성분, 제조과정, 용기까지 전 단계에서 사람과 환경을 먼저 고려한다.

대표 브랜드로는 영국 자연주의 토탈 뷰티 브랜드 ‘뱀포드’, 오랜 식물의 역사를 담은 클린 퍼퓸 ‘메종루이마리’, 프랑스 자연주의 믹스앤매치 클린 뷰티 브랜드 ‘압솔루시옹’ 등이다.

또 캐나다 스킨케어 ‘디오디너리’, 유럽약학자가 피부고민해결을 위해 만든 피부과학 브랜드 ‘지아자’ 등 뷰티 브랜드 뿐 아니라 전국 유명 맛집을 비롯해 다양한 생산자들의 대표 메뉴를 집에서도 간단하게 먹을 수 있도록 제품화하는 브랜드 ‘플레이버(FLAVR)’, 차별화된 컨셉의 색다른 만두를 선보이는 브랜드 ‘창화당’ 등 푸드 브랜드 등 신진 디자이너 브랜드, 스트리트 브랜드, 국내외 라이프스타일을 한데 모아 운영하는 어나더샵(ANOTHER#)을 강화했다.

SSF샵은 이를 토대로 올 9월말 기준 전년 동기 대비 매출은 52% 신장했고, 9월 한달만 비교하면 87% 증대됐다.

유승규 온라인마케팅 그룹장은 “차별화된 가치와 경험에 의존해 소비 태도를 형성하는 밀레니얼 및 Z세대 고객을 위한 브랜드 유입에 박차를 가하고 있다” 라며 “레이블씨를 비롯, 뷰티 브랜드 뿐 아니라 다양한 라이프스타일 브랜드를 통해 모바일 몰링에서의 차별화된 고객 경험을 제공할 것” 이라고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr