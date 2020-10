3900만원 국가보조금 받았는데 장부에는 '0원'

[아시아경제 이지은 기자] #대북 지원단체 '겨레의 숲'은 2018년 12월 3900만원의 국제회의 관련 보조금을 지원받고 이 중 3400만원을 사용했으나, 국세청 공시서류에는 이를 누락했다. 2017년 해당 보조금 사업 1830만원은 아예 공시조차 하지 않았다.

김기현 국민의힘 의원실은 통일부가 제출한 60여개 대북시민단체들의 '대북지원자금 사용보고서'를 분석한 결과, 주요 대북지원사업 단체들에게서 국세청 공시가 누락되어 있거나 기재되지 않고 있는 것으로 확인됐다고 6일 밝혔다.

최근 더불어민주당에서 제명된 김홍걸 의원이 상임대표로 있던 '겨레의 숲'은 2018년 12월 3900만 원의 국제회의 관련 보조금을 지원받고 이 중 3400만 원을 사용했으나 국세청 공시서류에서는 이를 누락했다. 2017년 해당 사업 보조금 1830만 원은 아예 공시하지 않았으며, 2019년 공시에도 해당 내역을 누락했다. '겨레의 숲'은 김 의원실에서 지적을 받자 "전문 회계 지원이 아니다 보니 누락했다"며 뒤늦게 정정에 나섰다.

'기후변화센터'의 경우 지난해 12월 북한 국토환경보호성을 대상으로 국제삼림연구센터(CIFOR)와의 협력 논의에 1500만 원을 받아 1400만 원을 사용했으나 해당연도 공시에선 이를 누락했다. '통일연구원'의 경우 2015년에 두 차례 열린 결핵 지원 세미나 관련 보조금 총 7168만 원에 대해 소명하지 않으면서, "서울대에서 주관하는 행사에 통일연구원이 참여한 것"이라는 해명만 했다.

통일부도 "겨레의 숲이 의무공시대상이 아닌 것으로 확인돼 국세청에 결산서류를 신고할 의무는 없으나 담당자의 착오로 잘못 제출됐다"며 "겨레의 숲 관할 세무서에선 보조금 신고 과정에서 흔히 발생할 수 있는 사안"이라고 답했다.

김 의원은 "국민 세금이 대북 인도적 지원금이라는 명목하에 '묻지마 식'으로 이뤄지고 있다"며 "윤미향 의원을 비롯해 '정의와기억연대'(정의연) 사태로 촉발됐던 시민단체들에 대한 보조금 공시 누락 현상이 여전히 만연하고 있다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr