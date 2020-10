추석연휴 제주 28만여 명 입도···신규확진자는 無

9월 26일~10월 3일, 8일간 25만 3,326명 입도··4일 2만6천여 명 추가 입도

10월 4일 오후 5시 기준 618명 코로나19 진단 검사

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 추석연휴 기간 제주에는 약 28만여 명의 추캉스족이 입도한 것으로 파악됐다.

이 기간 제주도는 4일 오후 5시 기준 한 건의 코로나19 신규확진자도 발생하지 않아 ‘청정 제주’를 위한 제주도와 방역당국의 노력이 빛을 발했다.

4일 제주특별자치도는 지난 9월 26일부터 추석연휴 마지막 날인 이날 오후 5시까지 9일간 총 618건에 대한 코로나19 진단 검사를 진행했다고 밝혔다.

9월 26일부터 10월 3일까지 8일간 코로나19 진단검사를 받은 565명은 전원 음성 판정을 받았다. 이후 4일 오후 5시까지 53명에 대한 검사가 추가로 진행돼 이 중 28명은 음성, 나머지 25명은 검사결과를 기다리고 있다.

특히 9월 26일부터 10월 4일 오후 5시 현재 제주국제공항 국내선 출·도착장에서 이뤄지는 발열 검사에서 37.5°C 이상으로 체온 재측정이 이뤄지거나, 코로나19 검사를 받은 인원은 총 183명으로 집계됐다.

이 중 165명이 체온을 재측정한 결과 단순 발열자로 확인됐으며, 18명은 코로나19 진단 검사를 진행했다.

18명 중 15명은 코로나19 진단검사를 진행한 후 음성 판정을 받아 격리조치가 해제됐으며, 나머지 3명은 현재 검사결과를 기다리고 있다.

제주지역은 지난 9월 26일부터 추석연휴 마지막 날인 10월 4일까지 28만여 명이 입도했으나 코로나19 신규 확진자 발생 없이 청정지역을 유지하고 있다.

9월 26일부터 10월 3일까지 총 25만 3,326명이 제주를 찾았으며, 추석 연휴 마지막 날인 4일 추가로 2만 6천여 명이 입도할 것으로 예상하고 있다.

제주도는 코로나19 신규 확진자·입원자 및 타 지자체로부터 통보된 확진자 체류 소식이 없는 청정지역을 유지하고 있지만, 원희룡 도지사를 비롯해 총 1,700여 명의 공무원은 비상 근무를 진행하며 추석 연휴 마지막 날까지 방역에 총력을 기울이고 있다.

한편, 추석연휴기간 동안 5분 대기하며 코로나19 상황을 지휘하고 있는 원희룡 지사는 이날 오전 제주국제공항 워크스루를 찾아 직원을 격려하고 부서별 운영상황과 방역상황을 점검했다.

