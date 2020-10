강경화 "남편 설득했지만 본인이 결정해 떠나…귀국 요청 어려워"(종합)

4일 실·국장 회의서 "국민께 송구" 입장 밝혀

남편 이일병 연세대 명예교수, 3일 미국으로 출국…'특별여행주의보' 발령 속 부적절 논란



[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관이 남편 이일병 연세대 명예교수의 미국 방문에 대해 논란이 일고 있는 것과 관련해 "국민께 송구하다"는 입장을 밝혔다. 다만 그는 이 명예교수에게 귀국을 요청하기는 어렵다고 덧붙였다.

4일 강 장관은 이날 오후 외교부 청사에서 열린 실·국장급 간부들과 회의에서 "국민들께서 해외여행 등 외부활동을 자제하는 상황에서 이런 일이 있어 송구스럽게 생각한다"고 말했다.

이어 이날 청사를 나가면서 기자들과 만나 송구스럽다는 입장과 함께 남편의 귀국을 요청하기 어려운 상황이라고 밝혔다. 강 장관은 "워낙 오래 계획하고 미루고 마루다가 간 것이라 귀국하라고 이야기하기도 어려운 상황"이라면서 여행계획을 사전에 알고 있었고 설득을 해왔다고 설명했다.

이어 그는 "이런 상황을 본인도 잘 알고 있고 설명을 했다"면서 "결국 본인도 결정해서 떠난 거고 어쨌든 송구스럽게 생각한다"고 덧붙였다.

강 장관의 남편 이 명예교수는 3일 개인 일정 등을 이유로 미국으로 출국했다.

이와 관련해 외교부가 코로나19 세계적 대유행(팬데믹)으로 국민에게 불필요한 여행을 자제하도록 하는 '특별여행주의보'를 발령한 상황에서, 주무부처인 외교부 장관의 배우자가 요트 구매 등을 이유로 해외로 출국한 것에 대해 부적절하다는 지적이 제기되고 있다.

강 장관의 남편인 이일병 연세대 명예교수는 3일 인천국제공항에서 요트 구매와 여행을 위해 미국행 항공편에 탑승했다고 KBS가 보도했다. 이 교수는 출국 목적을 묻는 KBS 취재진에 "그냥 여행 가는 거다. 자유여행"이라고 답했다.

정부가 해외여행 자제를 권고했다는 지적에는 "코로나가 하루 이틀 안에 없어질 게 아니잖아요. 그러면 맨날 집에서 그냥 지키고만 있을 수는 없으니까"라고 했다.

이 교수는 미국에서 판매자를 만나 요트를 구매한 뒤 요트를 타고 해외여행을 다닐 것으로 보인다. 그는 이런 계획을 수개월 전부터 자신의 공개 블로그에 올려왔다.

